【金像獎2019】《淪落人》獲新晉導演　陳小娟：感謝老公陪我癲！

第38屆香港電影金像獎的新晉導演中，候選名單有：《G殺》的李卓斌﹑《逆流大叔》的陳詠燊﹑《淪落人》的陳小娟﹑《棟篤特工》的張家傑以及《翠絲》的李駿碩。 最終，賽前呼聲甚高的陳小娟，憑《淪落人》獲得她的首個電影金像獎：新晉導演。

《淪落人》劇照

《淪落人》（Still Human）是陳小娟初次自編自導的作品，陳果擔任監製，是第3屆首部劇情片計劃的大專組得獎作品。電影講述兩個淪落人的故事。由黃秋生飾演的中年漢梁昌榮，因一宗工業意外受傷癱瘓後妻離子散，他認為人生再沒有值得期望的東西，自己亦不值得擁有任何東西。年輕的菲律賓藉女子 Evelyn（姬素．孔尚治飾）因為現實的原因，離鄉別井，來到香港當女傭，放棄了成為攝影師的夢想。這樣的兩個陌生人相遇相識，感情在他們的主僕關係中發芽，他們一起經歷春夏秋冬，學習怎樣面對人生的四季。

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今年的新晉導演由《淪落人》陳小娟奪得，她在台上說：「感謝陳果，感謝秋生和Crisel，電影公司以及每一位觀眾，是大家成就了這部戲，完成了我的夢想。當然都要多謝我老公，陪我癲了這麼久。還有我的家姐，我不知道你現在坐在哪裡，但我很多謝她，家中經歷很多困難時，沒有要我放棄任何事。」

《淪落人》陳小娟獲新晉導演。

去到後台，陳小娟表示心情久久還未平伏：「依家仲係好激動，我驚拎唔到，雖然嗰個都話係我，但怕大熱倒灶，剛剛聽到呢個獎會有獎金，好似係。都幾好，會用嚟作為我下一套戲的製作費。」

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