【金像獎2019】謝賢奪終身成就獎　林鄭月娥粉絲身份任頒獎嘉賓

第38屆香港電影金像獎終身成就獎得主謝賢今晚親自到文化中心領獎，他甫出場即獲全場起立拍手致敬，而謝賢也向在場人士鞠躬致謝。最終謝賢在行政長官林鄭月娥手上接過終身成就獎。

特首林鄭都要為四哥拎咪。（影片截圖）

謝賢上台分享稱好久沒有跟在場人士見面：「多謝大家！好耐無見你哋，年紀大，準備退休。」語畢引來陣陣笑聲。謝賢坦言從影60年，已經沒有什麼可以跟大家分享，只多次提及好高興可以再跟電影人再聚。他最後還祝賀在場人士：「開開心心，健健康康！」

之前謝賢叫台下觀眾估他幾多歲時，有人大叫35歲，謝賢笑稱「33咋，咁都要講多我兩歲。」，再次引來陣陣笑聲。最後，大會邀得現任行政長官林鄭月娥頒獎。她甫上台笑稱可以頌獎，是因為「夠老」，並直言從小就看謝賢的作品。他及後問謝賢為何那時的影視作品只會見到他出現，而謝賢再次發揮搞笑本色，只因兩個字「貪錢」。

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第38屆香港電影金像獎終身成就獎得主謝賢。

1936年出生的謝賢，原名謝家鈺，因為家中八兄弟姊妹中排行第四，所以人稱「四哥」。1953年，當時只有17歲的四哥投身電影圈，拍了他首部作品《狂風之夜》。翌年，在《樓下閂水喉》飾演「鐵牛」而嶄露頭角。1956年，四哥是《遺腹子》，受盡後父欺凌。1964年，他首當《花花公子》，女友無數，卻沒有一個是真愛。1966年，他是迷倒萬千少女的《播音王子》，風流倜儻。1969年，他是憤世疾俗的《浪子》，要向虛偽的社會報復。直至今年，大家仍在今年賀歲片《恭喜八婆》見到四哥的精湛演出，至今從影66年的四哥演出的作品多不勝數。他的演藝足跡就是香港五十年代之後，一頁頁香港電影歷史的見證。

謝賢從林鄭月娥手上接過終身成就獎。（網上擷圖）