【復仇者聯盟4】官方宣傳會搶先播頭20分鐘　外媒形容莊嚴兼催淚

全球影迷引頸以待，Marvel電影宇宙第3階段最後作品《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）尚有不足兩週便正式上映，而復仇者聯盟成員馬不停蹄四出為新戲造勢。近日，導演羅素兄弟（Russo Brothers）帶同部份成員到南韓出席宣傳活動，席上還讓在場媒體優先觀看首二十分鐘的電影片段。相關消息在網上傳出後，惹來陣陣妒忌。

《復仇者聯盟4》將為Marvel電影宇宙第3階段畫上完美句號。（網上擷圖）

隨著《復仇者聯盟4》全球宣傳活動進入第二週，而導演羅素兄弟帶同「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）及「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）到南韓宣傳新戲。據《Times Now News》及《Cinema Express》等外國媒體報導，在宣傳活動上，官方率先讓在場人士觀看電影首二十分鐘的片段。雖然大家沒有這種運氣，但根據出席者的觀後感，指出電影讓觀眾「經歷了不同情緒」，又指電影「充滿驚喜」。雖然只是首二十分鐘的電影片段，但似乎已經輕鬆地俘虜在場人士的心，叫大家如何不期待電影的來臨。

導演羅素兄弟聯同Marvel Studio主席Kevin Feige、羅拔唐尼、「鷹眼」謝洛美維納及「Marvel隊長」貝兒娜森刑南韓出席宣傳活動。（renner4real IG 網上擷圖）

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據外國傳媒《Cinema Express》指出，電影首二十分鐘提及魁隆作出了重要決定，以及倖存的復仇者在商討如何反擊。雖然只有有限訊息，但他們卻以「莊嚴」及「催淚」去形容《復仇者聯盟4》的氣氛。他們表示：「雖然我們不想透露任何具體的內容，但我們可以說，觀眾應該準備好看一部可能大部分時間處於非常莊嚴的《復仇者聯盟》電影。他們續指出：「這不是那種可以立即進入復仇模式的電影。」

另一外國媒體《Pinkvilla》則指出：「隨身攜帶一些紙巾會非常方便」，並表示有些鏡頭會令人「雞皮疙瘩」（goosebumps）；而《Times Now News》認為：「《復仇者聯盟4：終局之戰》將會畢生難忘。」

注意！下文含劇透！

外媒形容《復仇者聯盟4》同樣非常催淚。（網上擷圖）

《Times Now News》認為：「《復仇者聯盟4：終局之戰》將會畢生難忘。」（網上擷圖）

雖然外國傳媒沒有披露太多電影內容，但有份觀看的人士稱，觀眾在第一幕會見到鷹眼的家園，他當時正在教授其女兒箭術。之後鷹眼一轉身，回來時女兒就消失了，或者這意味著鷹眼的女兒遭受「Decimation」而化灰。不單他的女兒，連鷹眼兩名兒子及妻子都敵不過「Decimation」。鏡頭一轉，會到瓦干達，一眾瓦干達人民悼念失去至親。而倖存的復仇者聚集在瓦干達的實驗室，當時War Machine、雷神、黑寡婦及火箭浣熊都在。雷神當時在埋怨自己，而美國隊長則指這不是誰人的錯，而火箭浣熊則強忍淚水。之後鏡頭一轉，去到虛構場景，「鐵甲奇俠」Tony Stark與小辣椒舉行婚禮。當時每個超級英雄都在，包括化灰的超級英雄，但當小辣椒說「我願意」時，她頓時化成灰，Tony Stark在Benatar上大聲尖叫。及後見到Tony Stark與涅布拉在Benatar上消耗時間。之後觀眾會回到紐約，可以見到未化灰的人類抗議及拿起聖經，並大叫尚有時間悔改。之後就去到雷神與Marvel隊長相遇的情景。最後，看見Tony Stark向小辣椒發出訊息的一幕。而這些片段，大部份都是來自前曾公布的預告中，只是今次有了一個疑似是順序出現。