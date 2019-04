《復仇者聯盟4》未上畫就打破3大紀錄！　難以超越的「無限傳奇」

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)在還沒有正式上映之前,就已打破了多項紀錄。但這部電影到底打破了哪些紀錄呢?Marvel Studio從2008年《鐵甲奇俠》(Iron Man)起算至今的22部電影系列故事線已經正式被官方統稱為「無限傳奇」(The Infinity Saga),故事即將在今年4月的《復仇者聯盟4:終局之戰》正式完結。《復仇者聯盟4:終局之戰》是Marvel電影宇宙(MCU)前3階段的集大成之作。

《復仇者聯盟4:終局之戰》將為「無限傳奇」作結。(劇照)

《復仇者聯盟4:終局之戰》劇情接續去年上映的《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War),讓宇宙最強復仇者聯盟英雄們「不計一切代價」再次對上瘋狂泰坦魁隆(Thanos)展開最終對決。這部續集的演員陣容預計將超越《復仇者聯盟3:無限之戰》的龐大規模,更極有可能打破各項驚人數字。目前距離上映前還有一段時間,《復仇者聯盟4:終局之戰》卻已打破各種紀錄。

一、《復仇者聯盟4:終局之戰》預告片觀看次數紀錄

Marvel Studio於去年12月7日公開《復仇者聯盟4:終局之戰》首個預告片,並正式揭露片名。當時這支前導預告片上線24小時內觀看人數便累積至2億8900萬次,打破《復仇者聯盟3:無限之戰》首日創下的2億3000萬觀看次數。後來2019年3月14日公開的《復仇者聯盟4:終局之戰》第2個預告片也擠身首日觀看人數紀錄的第2名。未來的電影似乎很難超越這兩部電影創下的驚人紀錄。

《復仇者聯盟4:終局之戰》預告片創下驚人紀錄。(劇照)

二、《復仇者聯盟4:終局之戰》的預售票銷售紀錄

毫無意外的,《復仇者聯盟4:終局之戰》預售票表現也創下全新紀錄。北美地區電影售票平台Fandango及Atom Tickets都傳出《復仇者聯盟4:終局之戰》打破紀錄的消息。Fandango網站《復仇者聯盟4:終局之戰》開始售票的6個小時內就打破該公司有史以來最高的首日銷售紀錄,超越《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)、《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi)、《俠盜一號:星球大戰外傳》(Rogue One: A Star Wars Story)以及《復仇者聯盟3:無限之戰》。

《復仇者聯盟4:終局之戰》預售當天令世界各地網上購票平台癱瘓。(劇照)

Atom Tickets也在今年的Cinema Con宣布《復仇者聯盟4:終局之戰》打破的票房紀錄。有趣的是,在這個網站的首日銷售狀況中,《復仇者聯盟4:終局之戰》所創下的銷售紀錄比後面4名:《水行俠》(Aquaman)、《星球大戰:最後絕地武士》、《復仇者聯盟3:無限之戰》以及《韓索羅:星球大戰外傳》(Solo: A Star Wars Story)加起來還要高。

《復仇者聯盟4:終局之戰》預售成績驚人。(劇照)

三、《復仇者聯盟4:終局之戰》打破MCU電影最長片長紀錄

《復仇者聯盟4:終局之戰》是MCU系列最長片長的電影,雖然這只是MCU紀錄,而且片長不代表絕對的電影評價指標,但仍然值得一提。導演羅素兄弟(Russo brothers)已證實《復仇者聯盟4:終局之戰》片長將達到3小時又58秒。讓這部電影比MCU紀錄保持者《復仇者聯盟3:無限之戰》2小時40分鐘還要多出21分鐘。在《復仇者聯盟3:無限之戰》之前,系列最長的紀錄保持者為《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)的2小時27分鐘。雖然絕大多數的MCU作品片長都有超過2小時,但《復仇者聯盟4:終局之戰》也成為了全系列首部片長超過3小時的作品。

《復仇者聯盟4:終局之戰》將於4月24號上映!搶先欣賞精彩劇照▼

+ 30 + 29 + 28

延伸閱讀:

【復仇者聯盟】嚴防劇透!小蜘蛛湯姆霍蘭德是唯一沒拿過《終局之戰》完整劇本的超級英雄

漫威《復仇者聯盟:終局之戰》劇情保密到家 眼尖網友發現預告裡鷹眼畫面有「隱藏角色」

【本文由「電影神搜」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界.決定境界!5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博),活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲,以及超過100個體驗班,讓市民、初學者或武術專家,透過這個多元化體驗型博覽會,從武博擴闊眼界、提升境界!

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁