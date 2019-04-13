《復仇者聯盟4》未上畫就打破3大紀錄！　難以超越的「無限傳奇」

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）在還沒有正式上映之前，就已打破了多項紀錄。但這部電影到底打破了哪些紀錄呢？Marvel Studio從2008年《鐵甲奇俠》（Iron Man）起算至今的22部電影系列故事線已經正式被官方統稱為「無限傳奇」（The Infinity Saga），故事即將在今年4月的《復仇者聯盟4：終局之戰》正式完結。《復仇者聯盟4：終局之戰》是Marvel電影宇宙（MCU）前3階段的集大成之作。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將為「無限傳奇」作結。（劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》劇情接續去年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War），讓宇宙最強復仇者聯盟英雄們「不計一切代價」再次對上瘋狂泰坦魁隆（Thanos）展開最終對決。這部續集的演員陣容預計將超越《復仇者聯盟3：無限之戰》的龐大規模，更極有可能打破各項驚人數字。目前距離上映前還有一段時間，《復仇者聯盟4：終局之戰》卻已打破各種紀錄。

一、《復仇者聯盟4：終局之戰》預告片觀看次數紀錄

Marvel Studio於去年12月7日公開《復仇者聯盟4：終局之戰》首個預告片，並正式揭露片名。當時這支前導預告片上線24小時內觀看人數便累積至2億8900萬次，打破《復仇者聯盟3：無限之戰》首日創下的2億3000萬觀看次數。後來2019年3月14日公開的《復仇者聯盟4：終局之戰》第2個預告片也擠身首日觀看人數紀錄的第2名。未來的電影似乎很難超越這兩部電影創下的驚人紀錄。

《復仇者聯盟4：終局之戰》預告片創下驚人紀錄。（劇照）

二、《復仇者聯盟4：終局之戰》的預售票銷售紀錄

毫無意外的，《復仇者聯盟4：終局之戰》預售票表現也創下全新紀錄。北美地區電影售票平台Fandango及Atom Tickets都傳出《復仇者聯盟4：終局之戰》打破紀錄的消息。Fandango網站《復仇者聯盟4：終局之戰》開始售票的6個小時內就打破該公司有史以來最高的首日銷售紀錄，超越《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）、《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）、《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）以及《復仇者聯盟3：無限之戰》。

《復仇者聯盟4：終局之戰》預售當天令世界各地網上購票平台癱瘓。（劇照）

Atom Tickets也在今年的Cinema Con宣布《復仇者聯盟4：終局之戰》打破的票房紀錄。有趣的是，在這個網站的首日銷售狀況中，《復仇者聯盟4：終局之戰》所創下的銷售紀錄比後面4名：《水行俠》（Aquaman）、《星球大戰：最後絕地武士》、《復仇者聯盟3：無限之戰》以及《韓索羅：星球大戰外傳》（Solo: A Star Wars Story）加起來還要高。

《復仇者聯盟4：終局之戰》預售成績驚人。（劇照）

三、《復仇者聯盟4：終局之戰》打破MCU電影最長片長紀錄

《復仇者聯盟4：終局之戰》是MCU系列最長片長的電影，雖然這只是MCU紀錄，而且片長不代表絕對的電影評價指標，但仍然值得一提。導演羅素兄弟（Russo brothers）已證實《復仇者聯盟4：終局之戰》片長將達到3小時又58秒。讓這部電影比MCU紀錄保持者《復仇者聯盟3：無限之戰》2小時40分鐘還要多出21分鐘。在《復仇者聯盟3：無限之戰》之前，系列最長的紀錄保持者為《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）的2小時27分鐘。雖然絕大多數的MCU作品片長都有超過2小時，但《復仇者聯盟4：終局之戰》也成為了全系列首部片長超過3小時的作品。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24號上映！搶先欣賞精彩劇照▼

+ 30 + 29 + 28

延伸閱讀：

【復仇者聯盟】嚴防劇透！小蜘蛛湯姆霍蘭德是唯一沒拿過《終局之戰》完整劇本的超級英雄

漫威《復仇者聯盟：終局之戰》劇情保密到家 眼尖網友發現預告裡鷹眼畫面有「隱藏角色」

【本文由「電影神搜」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁