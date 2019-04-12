【復仇者聯盟4】高招防劇透　「變形俠醫」爆被導演迫拍5個結局

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映在即，倖存的超級英雄馬不停蹄四出宣傳新戲。貴為復仇者聯盟元祖成員兼倖存者之一的「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo），當然要為電影出一分力，他更爆導演羅素兄弟（Russo Brothers）為防止他劇透，竟要求他拍攝五個不同的結局。雖然如此，但仍無阻他暢所欲言，與他一同出席宣傳活動的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）都中槍。

麥克雷法路在《復仇者聯盟4》中飾演變形俠醫／Bruce Banner。（劇照）

麥克雷法路︰「我不知道電影會發生什麼事」

有「變形俠醫」麥克雷法路出現的情況，總是離不開劇透，他早前聯同「美國隊長」基斯伊雲斯及「涅布拉」Karen Gillan齊齊出席《復仇者聯盟4》宣傳活動。席上，他大吐苦水，指他被導演羅素兄弟要求為《復仇者聯盟4》拍攝五個不同的結局，至於為何導演二人有此想法？皆因「變形俠醫」麥克雷法路有不少劇透前科，導演迫於無奈才出此下策。「我不知道電影會發生什麼事…我為這部電影拍攝了五個不同的結局。」麥克雷法路指出。

「變形俠醫」麥克雷法路，聯同「美國隊長」基斯伊雲斯及「涅布拉」Karen Gillan齊齊出席《復仇者聯盟4》宣傳活動。（網上擷圖）

另外，原來他跟蜘蛛俠一樣沒有得到完整劇本，甚至在劇本中出現疑似假情節：「我不知道我為什麼沒有得到完整劇本，而劇本中還加插一個虛假場景。」他指著基斯伊雲斯說，而這段內容講美國隊長與某人結婚。聽到這裡，相信不少影迷都希望這一幕不是假情節，因為大家一直都希望美國隊長與Peggy Carter有一個完美的落幕。

大家都希望美國隊長與Peggy Carter有一個完美的落幕，未知兩人的故事最終會如何。（劇照）

基斯伊雲斯︰「劇透就像身體功能一樣」

麥克雷法路續透露，他在拍攝《復仇者聯盟3》時，已經要拍不同結局，一個是化灰，而另一個則是沒有化灰。直到電影上映，他才知道他沒有消失。聽到麥克雷法路又要拍了兩個結局，Karen Gillan感到非常驚訝，因為原來並不是所有人都需要拍攝不同的結局，有趣地，基斯伊雲斯及Karen Gillan都不需要。身旁的「美國隊長」基斯伊雲斯聽到後，笑稱：「麥克雷法路真是一個負累，大家都希望能避開他。」得知被形容為「負累」後，深深不忿的麥克雷法路追問原因，而美國隊長也不客氣指︰「因為你沒有信譽，你不能獲取Marvel電影宇宙對你的信任，劇透就像身體功能一樣。」

麥克雷法路曾試過在《雷神奇俠3：諸神黃昏》首映時，在其Instagram直播了20分鐘的電影片段，認識不簡單，事後還得到各方肯定。（劇照）

這也很難責怪基斯伊雲斯，因為麥克雷法路早在《雷神奇俠3：諸神黃昏》首映時，竟意外地在其Instagram直播了20分鐘的電影片段。雖然闖了大禍，但他日前指出，Marvel不單沒有責怪他，還得到「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）的讚許：「等等，你真是天才！因為觀眾在那片段中聽到現場觀眾的笑聲，觀眾就會覺得一定很好看！」而事後Marvel的安全部門主管都大讚麥克雷法路，還送出一個擁抱：「真是天才！我們會獲得更多的傳體報導。」

大家終於知道，原來這一切都是Marvel的宣傳策略。或者去年他與「War Machine」Don Cheadle訪問時爆出《復仇者聯盟3》驚人的結局，當時的一句「所有人都死了，好吧！一半吧！」，可能都是電影宣傳策略。