【天魔特攻】遭勁踩　美娜祖華維茲引《生化危機》等經典霸氣反擊

重啟「天魔特攻」系列的最新作《天魔特攻：血后的崛起》（Hellboy：Rise of the Blood Queen），喺美國影評唔理想，引來唔少網友喺社群網站對呢套戲冷嘲熱諷。身為片中邪惡的「血后」美娜祖華維茲（Milla Jovovich），馬上示範咩叫「霸氣回應」，令酸民不得不佩服。

美娜祖華維茲新戲《天魔特攻》票房失利，日前她在IG直線抽擊酸民吸近19萬Like（millajovovich IG）

Milla喺社群網站上發表了一篇長文，表示每次有新片要推出，首映周末總會令人勁大壓力，《天魔特攻：血后的崛起》亦都唔例外，偏偏已經勁駁命拍一套有趣又有娛樂性的電影，仍然只能夠承受一堆負評。不過，喺娛樂產業就係無可避免。

不過Milla亦話觀眾覺得佢最正最經典嘅戲，影評其實都係麻麻，她說：「真是他X的太棒了！」就好似Richard Linklater導演的《年少輕狂》（Dazed and Confused ），好多人都覺得超經典，但係當時影評都唔好。《第五元素》？如果你睇返當年影評，應該會認為係有史以來最差的電影；《非常凸務》？鬧到狗血淋頭。洛比桑的《聖女貞德》？簡直災難。更加唔洗講《生化危機》！呢啲電影而家每一部都係觀眾眼中嘅經典，係每一部。我相信《天魔特攻：血后的崛起》都一樣！」

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+ 6 + 5 + 4

Milla盛讚片中其他演員包括男主角David Harbour、男配角Ian McShane等都相當出色，導演Neil Marshall也有過出色的代表作，打造出呢套漫畫的原創故事作者參與編劇，保證電影非常接近漫畫的風格。堅定反駁一切質疑，Milla果然似足佢扮演的一堆女英雄一樣，敢講敢做，唔會被擊倒，超霸氣。

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