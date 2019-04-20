「水行俠」Jason Momoa拍片剃走7年大鬍鬚　倡善用鋁罐為環保出力

39歲的美國男星積遜莫瑪（Jason Momoa）一直予人高大健碩的印象，一頭長髮與大鬍鬚是他的標誌。不過日前，他剃掉了「陪伴」他7年的鬍鬚，以新形象示人，背後原因獲網友大讚。

日前，積遜莫瑪在YouTube上載一條名為《Goodbye Drogo...I SHAVED!》的短片，片中他背著布袋，身處一片隨處可見垃圾的荒地。積遜莫瑪手拿剃鬚刀，與友人一齊剃鬚，更笑著向《權力遊戲》（Game of Thrones）同《水行俠》（Aquaman）的角色「道別」：「再見了！Drogo！再見了！Arthur Curry！」將一搓搓鬍鬚拋向空中。

積遜莫瑪一邊剃鬚一邊向自己在《權力遊戲》同《水行俠》中扮演的角色道別，以全新形象示人。（視頻截圖）

這是積遜莫瑪為宣傳「infinitely recyclable」（無限可回收）拍攝的短片，他表示上次剃鬚的時候是2012年，今次之所以再剃，是為了向大家傳遞環保意識，他說：「塑膠一直在摧殘我們的星球，能拯救的辦法就是回收。現時有75%的鋁在循環使用，它能100%回收利用。而你飲用完的鋁罐，60日後便可再循環利用。我討厭機場和飛機上的塑膠樽裝水，那可以用鋁來代替，完全可回收再循環使用。」

積遜莫瑪呼籲大家善用鋁製品，因為它可100%回收再循環使用。（視頻截圖）

積遜莫瑪還即時飲用鋁罐裝的水：「雖然只是水，但我感覺很棒！我會將這個鋁罐回收。」

積遜莫瑪建議多飲用鋁罐裝的水。（視頻截圖）

最後，積遜莫瑪在片尾呼籲大家：「請讓鋁罐代替塑膠樽，水行俠正在盡全力拯救地球，為了我們的孩子，也為了我們的世界，讓海洋和陸地變得更乾淨，我愛你們！」

剃掉大鬍鬚的積遜莫瑪俊朗不少。（視頻截圖）

剃完鬚的積遜莫瑪仿佛煥然一新，有別於威猛彪悍的鬍鬚長髮造型，整個人變得更加俊朗，減齡不少。短片的觀看人數更超過500萬人，對於他的這一舉動，網友們也紛紛大讚同支持他：「Totally support this and love you」、「Thanks for doing this man」、「Love this video, love the message」，還有不少網友「調侃」他剃掉的鬍鬚：「I wonder how many birds are going to take Jason's beard back to their nests」、「a moment of silence for the beard please R.I.P﻿」相當有趣。

不得不講，積遜莫瑪真是一位十足的「水行俠」，身體力行保護環境，以自己的力量去影響更多人，傳遞環保意識。