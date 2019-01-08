【水行俠】超人IG發文隔空示愛　「我的Jason Momoa，我愛你！」

「超人」Henry Cavill與「水行俠」Jason Momoa因合作《正義聯盟》，兩人私底下建立起不錯的交情。隨著電影《水行俠》的推出，身為好友的Henry Cavill怎能不以行動力挺呢？

日前Henry Cavill在Instagram曬出一張在水中搞笑模仿「水行俠」的照片，裸上半身、拿著叉子超爆笑。搞笑之餘也分享了自己剛看完《水行俠》的心得，並呼籲還沒看的人趕快去看，真的非常夠意思。

超人發文力挺《水行俠》（IG）

Henry Cavill在 Instagram 寫著：「模仿當紅炸子雞、愛大擁抱與大笑、一口氣大灌啤酒的男人－我的Jason Momoa，我看起來如何？我終於有機會在匈牙利看了《水行俠》，Jason、子仁與每個參與這部電影的人，你們將這個（水）世界打造的超棒的。如果你還沒看，快去看吧。好兄弟Jason，愛你，你超棒的。」

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自合作《正義聯盟》後，Jason Momoa與Henry Cavill兩人常一同成為媒體焦點，前陣子《水行俠》首映時，Jason Momoa還幫Henry Cavill澄清卸下「超人」戰袍的謠言，兩人的好交情可見一斑。

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