【復仇者聯盟4】盤點6個不容忽視的男角色　呢位絕對係未來新星！

Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於上映，電影再次令大家捲入Marvel的熱潮，當中凡是演出過超級英雄的演員們都聲名大噪。而其實MCU中的確不乏型男，除了充滿魅力，大家都很熟悉的元祖級男神外，其實還有很多有潛質成為大家最愛的型男，即睇以下6個大家都不能忽視的超級男角色。

年僅22歲的「蜘蛛俠」Tom Holland，童星出身，絕對是其中一位最備受關注的90後新生代影星。（Instagram）

１）蜘蛛俠（湯賀蘭 Tom Holland）

年僅22歲的「劇透王」Tom Holland，絕對是其中一位最備受關注的90後新生代影星。童星出身的他，12歲那年首次接觸舞台劇，16歲時演出的《海嘯奇蹟》，應該也為部分影迷留下印象。而數到參演超級英雄電影，就是2016年時首次在《美國隊長3：英雄內戰》現身，之後就擔大旗主演的《蜘蛛俠：強勢回歸》。

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當然，《復仇者聯盟3》及《復仇者聯盟4》也不能少了這位在戲裡古靈精怪﹑活潑可愛，戲外是標準「劇透王」的Tom Holland。最近Marvel Studios 總裁 Kevin Feige在上海出席活動時，更自爆由Tom Holland主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）才是整個MCU第三階段的最終回，可見這位新星的確非常重要。

飾演「黑豹」的查特域克保斯曼，絕對是型爆的國王，現實中的他原來對衣著很有研究。

２）黑豹（查特域克保斯曼Chadwick Boseman）

提到型男超級英雄，當然不能少了飾演「黑豹」，現年41歲的查特域克保斯曼Chadwick Boseman。這位Wakanda 國王的電影《黑豹》（Black Panther）是唯一一部圍繞黑人而打造的作品。而其實Chadwick Boseman除了在戲中穿上厲害的鈦金屬套裝時一臉帥氣，現實中的他對衣著打扮亦很講究。

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３）小機械師Harley Keener（Ty Simpkins ）

另一位大家不能看漏眼的，一定要數在《鐵甲奇俠3》中出現過的美國童星Ty Simpkins，他當時在戲中飾演一個小機械師Harley Keener。雖然戲份不算多，但他那時為墜毀的Tony Stark打氣，算是一個關鍵角色。

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大家還記得在《鐵甲奇俠3》中出現過的小童星嗎？眨下眼他已經長大了，相信未來在影壇一定有很多的發展。

外界更一直盛傳，現年已17歲的Ty Simpkins是鐵甲奇俠的接班人，這位長大了的小男孩將會再次現身《復仇者聯盟4》，難道真的是為他準備接棒舖路？Ty Simpkins眨眼已經大個仔，從BB時期就是童星的他，絕對不容忽視！

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４）日本演員真田廣之（Hiroyuki Sanada）​

日籍實力派男星真田廣之，因為一口流利英語，入行以來都是荷里活最搶手的日本明星。他曾參與過不少荷里活大片如《火拼時速3》（Rush Hour 3）﹑《最後武士》（The Last Samurai）及《狼人：武士激戰》（The Wolverine）等。

真田廣之是少數在荷里活發展得相當不錯的日籍演員，但這次其實不是他首次參與Marvel系列的超級英雄電影。

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現年58歲的真田廣之（Hiroyuki Sanada），早就與飾演狼人的曉治積曼交過手，早前一直有傳他會參演《復仇者聯盟4》，飾演一個男配角，但一直未有確實消息。直至上個星期美國最新的電視廣告播出，大家看到他與身在日本的鷹眼對打，才真正確實他是有份演出。電影上映前，他的角色一直未明，只見到他曾與鷹眼打架，而真田廣之早前在首映紅地氈時就透露了少許有關自己角色的細節：「我演的是新角色，是一個日本的黑幫大佬Akihiko，更在雨中與Ronin（浪人）激戰，那場戲拍了一整晚才拍完，因為是機密，由接拍開始一直都要封口。」但之後卻有網民大罵他「口疏」，甚至怪Marvel沒有好好教導新人防劇透。

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５）寒冬戰士（施巴斯坦史丹Sebastian Stan）

由施巴斯坦史丹​ （Sebastian Stan）飾演的寒冬戰士（白狼）現年36歲，是來自羅馬尼亞的男星。他自2011年就在《美國隊長：復仇者先鋒》中飾演寒冬戰士。但其實「寒冬戰士」無論戲裡戲外都不能忽視，在MCU中他一直被指將會是「美國隊長」Chris Evans榮休後，繼承美國隊長這角色的大熱人選。

「寒冬戰士」其實都是一位有氣質的型男，他更被指將會是「美國隊長」的接班人，絕對不可看漏眼！

戲外施巴斯坦史丹​，其實外型也相當有氣質，熱愛話劇及舞台劇演出，後來獲羅格斯大學梅森格羅斯藝術學院取錄，及後更曾到英國倫敦莎士比亞環球劇場學戲，至2003年起投身演藝圈。早前，更在電影《Monday》中全裸演出，可見他對自己身材相當有信心。

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６）蟻俠（保羅活特Paul Rudd）

飾演「蟻俠」的保羅活特（Paul Rudd）絕對是一位凍齡之最的男神超級英雄，看看他的近照，簡直有種愈來愈年輕的感覺。即將踏入50歲的他，臉上完全無歲月的痕跡，甚至被網民封為「吸血鬼」。「蟻俠」性格風趣幽默，多年來也拍過不少喜劇，或許這就是大家所說，保持心境年輕就會活得青春？

「蟻俠」在一眾英雄中，未必很搶鏡，但他絕對當中保養得最年輕的一位，甚至一直有網民指保羅活特（Paul Rudd）愈活愈年輕，似足「吸血鬼」。