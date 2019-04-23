【復仇者聯盟4】幕後花絮揭總裁珍藏Stan Lee口訊：忍唔住重複聽

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）即將就上映，影迷等得萬般心急，當中大家亦很關心「Marvel之父」Stan Lee一貫會在戲中客串，教父去年離世，大家不捨之餘都很好奇到底《復仇者聯盟4》會否是他最後一部作品？ 近日，Marvel總裁Kevin Feige就透露將會前所未有地為Stan Lee製作一條片段，包括他一直客串的幕後花絮，甚至一些被刪除了的片段，以表心意。

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）即將上映，早前一直有指「Marvel之父」Stan Lee最後一部的客串作品，正正會是這部戲，到底是否屬實？

Marvel總裁Kevin Feige與其他幾位初代復仇者包括：「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）和「變形俠醫Hulk」麥克雷法路（Mark Ruffalo）接受外國媒體訪問時，提到Marvel將會前所未有地為Stan Lee製作一條片段，為粉絲帶來驚喜。

Marvel總裁Kevin Feige與其他幾位初代復仇者一起接受訪問，更大爆與Stan Lee的往事，言談間充滿不捨之情。（影片截圖）

集結Stan Lee幕後花絮 或出碟時收錄

Marvel工作室已經集齊了所有關於Stan Lee拍攝客串戲份的幕後片段，並打算製作完成後，或者會在《復仇者聯盟4：終局之戰》推出影碟時公開。「我們會把無數的視頻放在一起，這是我們以前從未做過的事，Stan Lee客串的每一個戲份，當時製作的幕後花絮，拍攝時的所有B-roll（輔助鏡頭）等都會在收集在片段中。」

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2008年的《鐵甲奇俠》，當時Stan Lee的客串戲份，是與兩位美女一起，參與Stark的活動，在紅地氈上拍攝。（劇照）

Kevin Feige亦提到Stan Lee的過世，對他們所有人來說，都是很牽動情緒的，「但當我看到這些片段時，好像他突然又回到我身邊似的。」片段將會回到「起點」，由2008年的《鐵甲奇俠》開始，當時Stan Lee與兩位美女一起站在紅地氈上，當時Tony Stark更認錯他是《花花公子》（Playboy）創刊人Hugh Hefner。除此之外，片段甚至更會集結一些已刪除的片段，包括Stan Lee在《復仇者聯盟》中演的第一個客串戲份，據知場景是當時美國隊長在咖啡室外邊。

「Marvel之父」Stan Lee於去年11月離世，終年95歲，大家都感到很不捨，又擔心他客串Marvel電影的畫面會成為絕響。

Stan Lee的語音口訊 珍而重之

Kevin Feige更憶述自己曾收到Stan Lee的語音信息，「我記得當時大概是在2004年，我從未試過收到他的語音信息，我保存了至少幾年，直至電話壞了。」我還記得Stan Lee跟我說，「放心Feige，Stan Lee在這裏….」Kevin Feige表示當年他忍不住多次重複收聽了這個信息，直指Stan Lee總是很正面，充滿正能量。

Marvel總裁Kevin Feige更表示，當年收過Stan Lee的語音信息，更多次重複收聽，前輩帶給他的感覺很正面。（影片截圖）

「Marvel之父」Stan Lee於去年11月離世，終年95歲。台前幕後的演員﹑劇組抑或粉絲都感到很不捨，Stan Lee多年來在不同電影中都有客串演出，令大家留下深刻印象。早前外界一直猜測《復仇者聯盟4》將會是Stan Lee的最後作品，不過之後Marvel總裁Kevin Feige又暗示過，指出Stan Lee其實每次都會一次過拍好幾部戲的客串部分，例如拍攝《Marvel隊長》時，都會順道拍好其他片段，只承認當中拍下的片段真的是快將用完。再加上導演羅素兄弟的Joe Russo曾經提過他不記得當時Stan Lee是否有完成拍攝《蜘蛛俠：決戰千里》，這樣一來相信大家很可能在《蜘蛛俠：決戰千里》看到Stan Lee的身影。