【復仇者聯盟4】元祖復仇者打手印　呢位英雄竟然串錯自己名

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《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於上映，6位元祖復仇者的命運成為今集焦點。早前Marvel Studio總裁Kevin Feige聯同六位元祖復仇者齊齊出席宣傳活動，並到位於加州荷里活星光大道的「中國戲院」打手印。

可是，有網民發現「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）疑似串錯自己的名字，唔通英雄弱點就係串字？

Marvel Studio總裁Kevin Feige聯同六位元祖復仇者近日到加州荷里活星光大道的著名戲院「中國戲院」出席打手印活動。（Getty Images）

Marvel Studio總裁Kevin Feige聯同「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）在美國時間本月23日到加州荷里活星光大道的著名戲院「中國戲院」（TCL Chinese Theatre）出席打手印活動。

可是有網民捉錯重點，發現「雷神」基斯咸士禾夫竟疑似串錯自己的名字，但亦有人認為因為位置不夠，所以後面幾個字母變得不清晰，才好像忘記寫上「T」。

Marvel Studio總裁奇雲費治聯同六位元祖復仇者齊齊打手印。（網上圖片）

即睇六位元祖復仇者及Marvel Studio總裁手印

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有網民發現「雷神」基斯咸士禾夫疑似串錯自己名字後，網民即時翻查出「美國隊長」基斯伊雲斯都有類似經歷。（網上圖片）

除此之外，有網民翻查紀錄，發現「美國隊長」基斯伊雲斯都有相同問題。他在手印旁簽下的名字，竟因位置不足，令人有錯覺，覺得他串漏了「S」。

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