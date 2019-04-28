【狂野時速：雙雄聯盟】傳奇洛李維斯加盟　或成外傳電影終極反派

《狂野時速》系列電影的首部外傳作品《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）鐵定8月初上映，沒想到，外國傳媒突然爆出重磅消息，指《廿二世紀殺人網絡》及《殺神John Wick》系列電影男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）已加入拍攝這部外傳電影，並表示其角色相當重要。如果消息屬實的話，相信會吸引不少奇洛李維斯粉絲入場。

新加入《狂野時速》的艾德里斯艾巴，是今集的反派。（劇照）

《狂野時速：雙雄聯盟》由四度參演《狂野時速》系列電影的狄維莊遜（Dwayne Johnson）夥拍積遜史特咸（Jason Statham）主演，並新增在《雷神奇俠》系列電影中，飾演看守彩虹橋的聖域界守護神「海姆達爾」的艾德里斯艾巴（Idris Elba）、《職業特工隊：叛逆之謎》中飾演「白寡婦」的Vanessa Kirby及同屬美國職業摔角手的Roman Reigns。儘管官方目前未有消息確認奇洛李維斯的角色，然而據外國傳媒報道，其角色將與今集反派，由艾德里斯艾巴飾演的Brixton Lore有關。

Vanessa Kirby都是今集外傳電影新增的新角色，她在戲中將飾演積遜史特咸的妹妹。（劇照）

據外國傳媒《That Hashtag Show》指出，雖然奇洛李維斯的角色仍然未明確，但據了解，他將會在《狂野時速：雙雄聯盟》中飾演終極反派，情況就如同《狂野時速8》中，查理絲花朗（Charlize Theron）飾演的Cipher，才是幕後掌舵人一樣。

在《狂野時速8》中，由查理絲花朗（Charlize Theron）飾演的Cipher才是幕後策劃人。

雖然奇洛李維斯的角色相當重要，但《That Hashtag Show》續表示他今集的出場時間應該相對地少，因為目前已鐵定是Brixton Lore成為今集反派。故一般相信，奇洛李維斯的角色將會在《狂野時速：雙雄聯盟》續集時才擔重任，所以影迷或要留待下集才有幸見到奇洛李維斯與狄維莊遜及積遜史達頓的對決。目前一切消息尚未得到官方證實，但相信大家都期待見到奇洛李維斯的出現。