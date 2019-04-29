【復仇者聯盟4】北美周末開畫狂收夠回本　香港票房全球排16位

Marvel Studios十年大作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）日前終於上映，創下世界各地票房新紀錄，單單在北美周末3日，便大收3.5億美元（27.3億港元），成為北美歷年最高開畫票房電影，以電影3億5600美元成本，一個Weekend的本土票房就幾乎足夠翻本!

復仇者齊心，其利斷金！（影片截圖）

全球總票房現已突破12億美元（約93.6億港元），最大海外市場為中國，上映4日便突破20億人民幣，超越《流浪地球》成為中國史上最快突破20億票房的電影。而截至今日（29日）下午，票房已達22.9億人民幣，距離去年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）只差1億元，破30億應該無難度，但要挑戰總票房前5位就尚要觀察。

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而香港亦大收旺場，由上星期三（24日）開畫，截至今日（29日）上午8時，錄得1億79萬票房，成為本港最快破億的電影，有望問鼎《阿凡達》（Avatar）保持多年的1.83億香港最高票房紀錄。而有消息指，《復仇者聯盟4》的香港票房於全世界排16位，比台灣還要高，雖然香港人口較少，但市場潛力較預期中高。