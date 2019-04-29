【復仇者聯盟4】官方自殺式爆4重點　網民：Marvel先係劇透王

撰文：王誦賢
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《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映前及上映後，Marvel Studios及導演羅素兄弟一再叮囑粉絲不要向其他人劇透「#DontSpoilTheEndgame」，當時還用上宇宙霸主魁隆一句說話「魁隆需要大家沉默」（Thanos still demands your silence）。
沒想到，原來Marvel Studios是最不甘於沉默。電影上映僅數天，官方最新公開的片段中，竟涉及重要劇情，變相劇透，難怪不少粉絲到該帖文留言指：「最喜歡劇透的根本就是Marvel」。
注意！！！下文含劇透！！！
雷神在《復仇者聯盟4》的命運相信是影迷焦點之一。（劇照）
在《復仇者聯盟4》預告中，影迷率先見到雷神與Marvel隊長相遇。（劇照）
《復仇者聯盟4》上映短短數天，票房屢破紀錄，或者官方見到電影口碑及票房如此強勁，都難掩興奮，於是在最新公布開畫票房的短片中，竟然劇透了《復仇者聯盟4》的4個重點。當中包括雷神及變形俠醫的新造型；「小辣椒」Pepper Potts穿上盔甲與鐵甲奇俠並肩作戰的畫面；以及蟻俠、美國隊長、變形俠醫及鐵甲奇俠回到紐約之戰的場景。短短15秒，Marvel成功劇透戲中4大重要劇情，難怪不少粉絲都到該帖文留言，指Marvel才是最大的劇透者。
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