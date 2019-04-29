【復仇者聯盟4】官方自殺式爆4重點　網民：Marvel先係劇透王

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映前及上映後，Marvel Studios及導演羅素兄弟一再叮囑粉絲不要向其他人劇透「#DontSpoilTheEndgame」，當時還用上宇宙霸主魁隆一句說話「魁隆需要大家沉默」（Thanos still demands your silence）。

沒想到，原來Marvel Studios是最不甘於沉默。電影上映僅數天，官方最新公開的片段中，竟涉及重要劇情，變相劇透，難怪不少粉絲到該帖文留言指：「最喜歡劇透的根本就是Marvel」。