【復仇者聯盟4】3星期成功變黑寡婦　施嘉莉祖安遜公開操Fit餐單

近日上映的Marvel電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）成為全城熱話，一眾超級英雄的形象深入民心，但畢竟演員只是凡人，要成功塑造角色，必須要下不少苦功。 飾演「黑寡婦」的荷里活女神施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），近日公開操Fit秘技，三星期變黑寡婦原來不是夢！

黑寡婦並非滿身肌肉的女漢子，但打鬥時又充滿勁度，對爆發力及速度有一定要求，施嘉莉為塑造這個形象，在體能上下了不少苦功。

施嘉莉祖安遜首次扮演黑寡婦，要數到2010年上映的《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2），她透露接演這個角色之前，從未試過健身，因為扮演黑寡婦而變成更強的人。替施嘉莉安排訓練的教練叫Eric Johnson，是荷里活有名的星級導師，「寒冬戰士」Sebastian Stan都找他幫忙操肌。在他眼中，要將施嘉莉訓練成一個可以舉起500磅重物的奇女子，實在是談何容易。

相信觀眾更喜歡性感的黑寡婦，與對付敵人時的狠辣，成有趣對比。

重溫黑寡婦精彩場面

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而對施嘉莉來說，她的目標並非要減磅或減體脂，而是在電影中做出完美表演以及著得落黑寡婦的貼身戲服，初初加入Marvel的時候還可以全心全意訓練，到現在施嘉莉已身為人母，要兼顧工作、訓練與家庭，可謂難上加難。教練為施嘉莉安排3星期密集操Fit計劃，一周4至5日進行45分鐘至1小時的訓練，集中訓練她的爆炸力及彈跳力，符合黑寡婦的動作場面要求。

施嘉莉自言加入Marvel前從不健身，當真天生麗質。（Getty Images）

施嘉莉堅持每次訓練於早上6時開始，原因只為趁女兒Rose起床前趕回家及安排時間打理屋企：「當日完成拍攝後，我來得及煮晚餐及替女兒沖涼，待她入睡後還有時間去背明日要演的劇本。」教練指施嘉莉的好勝心是她的最大動力：「如果叫她去做一些我輕易地完成的動作，她就會跟著做，我們還經常進行短跑比賽，如果我說要讓她5碼，她會生氣。」

施嘉莉嘅Keep Fit餐單睇落都幾飽肚。

飲食方面，施嘉莉發現「限時進食法」對她相當有效，假若前一日晚上9時食最後一餐，至少要隔12個小時才可吃下一餐。而在拍攝前數日，施嘉莉會盡量戒澱粉質，令身形達到更佳狀態，詳細餐單可參考下圖，順便重溫女神歷年靚相。