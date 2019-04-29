【復仇者聯盟4】基斯伊雲斯貼文答謝粉絲　回顧美國隊長十大時刻

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映短短數天，全球票房瞬間衝破6.43億美元收入。不少影迷在入場觀看電影後，紛紛在網上留言，感謝復仇者這11年來的陪伴。 基斯伊雲斯（Chris Evans）自去年3月宣布不再做「美國隊長」後，不時在網上發表感性言論，近日，他在網上帖文，答謝影迷一直以來的愛戴。藉此機會，讓我們一同回顧美國隊長十大重要時刻。

基斯伊雲斯去年3月宣布卸任「美國隊長」一職。（劇照）

11年22部電影，Marvel電影可謂陪伴不少人成長。自從基斯伊雲斯宣布不再擔任美國隊長後，他不時發表感性言論，當中包括《復仇者聯盟4》殺青宣言及在洛杉磯首映後，指自己哭了6次等。近日，他在網上帖文，答謝紛絲對復仇者的愛戴：「部份多謝復仇者的帖文令人非常感動。今天我深存感激。」（原文：Some of these #ThankYouAvengers posts are incredibly touching. I’m feeling a deep sense of gratitude today 💙）

「美國隊長」基斯伊雲斯早前發文多謝粉絲對復仇者的愛戴。（網上擷圖）

10. 成為美國隊長前，Steven Rogers願意犧牲自己

當美軍尋找候選人進行「超級戰士血清」測試前，美國陸軍上校Chester Phillips向正在操練的軍人，包括美國隊長，拋擲一杖假手榴彈。當時人人都閃避，只有Steven Rogers願意以身軀擋住手榴彈。

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Steven Rogers注入「超級戰士血清」後，頓變成美國隊長。（劇照）

9. 「超級戰士血清」注入一刻

在《美國隊長：復仇者先鋒》，當時骨瘦如柴的Steven Rogers還未成為美國隊長。然而，這個瘦弱的Steven Rogers是靠電腦特效後製。儘管Steven Rogers體能不好，但他對從軍充滿熱誠。最終，他成功通過體檢，並成為軍方秘密科學計劃的候選人。之後他獲選注入「超級戰士血清」，並成為美國在二戰時的秘密武器。

美國隊長為救國而犧牲，但原來只是遭冰封，沒有真正死去。（網上擷圖）

8. 美國隊長為救國而犧牲

《美國隊長：復仇者先鋒》尾段，Steven Rogers追殺「紅骷髏」Johann Schmidt至飛機。兩人在在駕駛艙展開對決，Johann Schmidt不慎誤觸宇宙魔方，並被傳送到Vormir，成為指路人，給他人尋找靈魂寶石的線索。Steven Rogers發現飛機嚴重受損，加上即將襲擊紐約，於是便決定將飛機迫降在附近冰川上，最終美國隊長被確認陣亡。當影迷以為他犧牲了，但他實際上只是被冰封了70年。

當大家都以為美國隊長陣亡時，原來他只是被冰封，沒有真的死去。（劇照）

復仇者聯盟首次集結，元祖成員包括鐵甲奇俠、美國隊長、變形俠醫、雷神、黑寡婦及鷹眼。（劇照）

7. 復仇者集結

Chitauri在《復仇者聯盟》入侵紐約，迫使當時仍各自為政的鐵甲奇俠、美國隊長、變形俠醫、雷神、黑寡婦及鷹眼組成「復仇者聯盟」。擔任隊長的美國隊長在指派完任務後，超級英雄在城市裏分頭作戰。

美國隊長得知寒冬戰士是昔日戰友Bucky。（劇照）

6. 美國隊長得知寒冬戰士是昔日戰友Bucky

在《美國隊長2》，被冰封了70年的美國隊長，花了兩年的時間去適應現代生活。美國隊長被捲入政治陰謀，並意識到他不可以信任任何人時，還被一個名為「寒冬戰士」的刺客追捕。在與寒冬戰士的戰鬥中，美國隊長成功把他的面罩取下，竟發現他是其二戰時陣亡的好友Bucky。可是，Bucky卻絲毫沒有當點記憶。

美國隊長拒絕《索高維亞協定》。（劇照）

5. 美國隊長拒絕《索高維亞協定》（Sokovia Accords）

《索高維亞協定》是針對超級英雄與異能人士的法案，當中包含建立一個特殊小組來負責監督復仇者的一切行動。造成索高維亞災難的「鐵甲奇俠」Tony Stark贊成協定，而「美國隊長」Steve Rogers不贊成。在維也納舉辦的協定研討會上突然發生爆炸襲擊，造成瓦干達國王T'Chaka身亡，有證據顯示是Bucky所為，可是Bucky否認，最終在哈雷機場展開了英雄內戰，復仇者聯盟正式分裂。

《索高維亞協定》是針對超級英雄與異能人士的法案，政府希望能建立一個特殊小組來負責監督復仇者的一舉一動。（劇照）

4. 為保護Bucky，與鐵甲奇俠開戰

在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）中，美國隊長為了保護好友，與鐵甲奇俠開戰。

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美國隊長在《美國隊長3：英雄內戰》後，逃到瓦干達。（劇照）

3. 美國隊長變政治逃犯

在《美國隊長3：英雄內戰》後，但因拒絕《索高維亞協定》而要避走他方。最終Bucky得到「黑豹」鐵查拉的庇護，藏身在瓦干達叢林深處的秘密機構；而美國隊長在鐵查拉的協助下，曾與飛隼、黑寡婦逃往敘利亞執行秘密反恐任務，在《復仇者聯盟3》時接到「變形俠醫」Bruce Banner的求救電話後再加入戰圈。

在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，黑豹向逃跑到瓦干達的美國隊長送上新盾牌。（劇照）

2. Nomad誕生

儘管Marvel電影中沒有明確稱美國隊長為Nomad，然而，有不少影迷認為，在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，臉上留有鬍子的美國隊長，正是Nomad的造型。

曾有不少影迷認為這是Nomad的造型，但官方一直沒有承認。（劇照）

1. 美國隊長搶魁隆無限手套

在《復仇者聯盟3：無限之戰》中，相信影迷最深刻莫過於美國隊長單挑魁隆一幕。當時美國隊長曾嘗試從魁隆手上搶走無限手套。雖然最終他失敗，但相信不少影迷當時都睇得非常肉緊。