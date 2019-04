【復仇者聯盟4】基斯伊雲斯貼文答謝粉絲　回顧美國隊長十大時刻

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)上映短短數天,全球票房瞬間衝破6.43億美元收入。不少影迷在入場觀看電影後,紛紛在網上留言,感謝復仇者這11年來的陪伴。 基斯伊雲斯(Chris Evans)自去年3月宣布不再做「美國隊長」後,不時在網上發表感性言論,近日,他在網上帖文,答謝影迷一直以來的愛戴。藉此機會,讓我們一同回顧美國隊長十大重要時刻。

基斯伊雲斯去年3月宣布卸任「美國隊長」一職。(劇照)

11年22部電影,Marvel電影可謂陪伴不少人成長。自從基斯伊雲斯宣布不再擔任美國隊長後,他不時發表感性言論,當中包括《復仇者聯盟4》殺青宣言及在洛杉磯首映後,指自己哭了6次等。近日,他在網上帖文,答謝紛絲對復仇者的愛戴:「部份多謝復仇者的帖文令人非常感動。今天我深存感激。」(原文:Some of these #ThankYouAvengers posts are incredibly touching. I’m feeling a deep sense of gratitude today 💙)

「美國隊長」基斯伊雲斯早前發文多謝粉絲對復仇者的愛戴。(網上擷圖)

10. 成為美國隊長前,Steven Rogers願意犧牲自己

當美軍尋找候選人進行「超級戰士血清」測試前,美國陸軍上校Chester Phillips向正在操練的軍人,包括美國隊長,拋擲一杖假手榴彈。當時人人都閃避,只有Steven Rogers願意以身軀擋住手榴彈。

+ 7 + 6 + 5

Steven Rogers注入「超級戰士血清」後,頓變成美國隊長。(劇照)

9. 「超級戰士血清」注入一刻

在《美國隊長:復仇者先鋒》,當時骨瘦如柴的Steven Rogers還未成為美國隊長。然而,這個瘦弱的Steven Rogers是靠電腦特效後製。儘管Steven Rogers體能不好,但他對從軍充滿熱誠。最終,他成功通過體檢,並成為軍方秘密科學計劃的候選人。之後他獲選注入「超級戰士血清」,並成為美國在二戰時的秘密武器。

美國隊長為救國而犧牲,但原來只是遭冰封,沒有真正死去。(網上擷圖)

8. 美國隊長為救國而犧牲

《美國隊長:復仇者先鋒》尾段,Steven Rogers追殺「紅骷髏」Johann Schmidt至飛機。兩人在在駕駛艙展開對決,Johann Schmidt不慎誤觸宇宙魔方,並被傳送到Vormir,成為指路人,給他人尋找靈魂寶石的線索。Steven Rogers發現飛機嚴重受損,加上即將襲擊紐約,於是便決定將飛機迫降在附近冰川上,最終美國隊長被確認陣亡。當影迷以為他犧牲了,但他實際上只是被冰封了70年。

當大家都以為美國隊長陣亡時,原來他只是被冰封,沒有真的死去。(劇照)

復仇者聯盟首次集結,元祖成員包括鐵甲奇俠、美國隊長、變形俠醫、雷神、黑寡婦及鷹眼。(劇照)

7. 復仇者集結

Chitauri在《復仇者聯盟》入侵紐約,迫使當時仍各自為政的鐵甲奇俠、美國隊長、變形俠醫、雷神、黑寡婦及鷹眼組成「復仇者聯盟」。擔任隊長的美國隊長在指派完任務後,超級英雄在城市裏分頭作戰。

美國隊長得知寒冬戰士是昔日戰友Bucky。(劇照)

6. 美國隊長得知寒冬戰士是昔日戰友Bucky

在《美國隊長2》,被冰封了70年的美國隊長,花了兩年的時間去適應現代生活。美國隊長被捲入政治陰謀,並意識到他不可以信任任何人時,還被一個名為「寒冬戰士」的刺客追捕。在與寒冬戰士的戰鬥中,美國隊長成功把他的面罩取下,竟發現他是其二戰時陣亡的好友Bucky。可是,Bucky卻絲毫沒有當點記憶。

美國隊長拒絕《索高維亞協定》。(劇照)

5. 美國隊長拒絕《索高維亞協定》(Sokovia Accords)

《索高維亞協定》是針對超級英雄與異能人士的法案,當中包含建立一個特殊小組來負責監督復仇者的一切行動。造成索高維亞災難的「鐵甲奇俠」Tony Stark贊成協定,而「美國隊長」Steve Rogers不贊成。在維也納舉辦的協定研討會上突然發生爆炸襲擊,造成瓦干達國王T'Chaka身亡,有證據顯示是Bucky所為,可是Bucky否認,最終在哈雷機場展開了英雄內戰,復仇者聯盟正式分裂。

《索高維亞協定》是針對超級英雄與異能人士的法案,政府希望能建立一個特殊小組來負責監督復仇者的一舉一動。(劇照)

4. 為保護Bucky,與鐵甲奇俠開戰

在《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)中,美國隊長為了保護好友,與鐵甲奇俠開戰。

+ 6 + 5 + 4

美國隊長在《美國隊長3:英雄內戰》後,逃到瓦干達。(劇照)

3. 美國隊長變政治逃犯

在《美國隊長3:英雄內戰》後,但因拒絕《索高維亞協定》而要避走他方。最終Bucky得到「黑豹」鐵查拉的庇護,藏身在瓦干達叢林深處的秘密機構;而美國隊長在鐵查拉的協助下,曾與飛隼、黑寡婦逃往敘利亞執行秘密反恐任務,在《復仇者聯盟3》時接到「變形俠醫」Bruce Banner的求救電話後再加入戰圈。

在《復仇者聯盟3:無限之戰》中,黑豹向逃跑到瓦干達的美國隊長送上新盾牌。(劇照)

2. Nomad誕生

儘管Marvel電影中沒有明確稱美國隊長為Nomad,然而,有不少影迷認為,在《復仇者聯盟3:無限之戰》中,臉上留有鬍子的美國隊長,正是Nomad的造型。

曾有不少影迷認為這是Nomad的造型,但官方一直沒有承認。(劇照)

1. 美國隊長搶魁隆無限手套

在《復仇者聯盟3:無限之戰》中,相信影迷最深刻莫過於美國隊長單挑魁隆一幕。當時美國隊長曾嘗試從魁隆手上搶走無限手套。雖然最終他失敗,但相信不少影迷當時都睇得非常肉緊。