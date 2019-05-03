【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠11周年　絕密片場慶祝片段流出！

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映後，雖然MCU第3階段還有一部《蜘蛛俠：決戰千里》才算真正完結，但大家已經對一眾超級英雄很不捨。 當中陪伴了大家多年的「鐵甲奇俠」，尤其受影迷歡迎，飾演這角色的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）最近更在Instagram貼了一條片，片中齊集一眾英雄，除了一窺拍攝現場，一班演員更一起唱起生日歌？到底所謂何事？

2008年的《鐵甲奇俠》，眨下眼已經十一周年，大家對這角色的愛，相信也是隨年月增長。（劇照）

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繼早前「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）﹑「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）公開片場拍攝花絮給大家觀看，帶來勁驚喜的另類彩蛋。這次就輪到「Ｍarvel一哥」羅拔唐尼，他在Instagram貼上一條短片，一眾英雄齊齊現身，可見「鐵甲奇俠」當時額頭有血，估計當時是在拍攝戰鬥場面的戲份，現場還有已換上新造型的「雷神」﹑「蟻俠」﹑「星爵」﹑「螳螂女」﹑「美國隊長」﹑「黑豹」﹑「黃蜂女」﹑「紅女巫」等等。

一班超級英雄，更在片中唱起生日歌，羅拔唐尼寫道：「鐵甲奇俠，11歲生日快樂！2008年的《鐵甲奇俠》正是在今天上映。」原來，《鐵甲奇俠》當年是在5月2日於美國上映，正好十一周年，而呢條片段相信是當日在片場，一眾演員為某人生日而唱的，只是來到今日，羅拔唐尼借用來為「鐵甲奇俠」這個重要角色慶生，所以一唱到「Happy Birthday to ……」便sharp cut了。不過見到片中一班演員都表現得相當開懷，影迷現在看到片段都覺得心頭暖暖吧！

重溫「鐵甲奇俠」多年來的有型時刻：