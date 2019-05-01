【復仇者聯盟4】黑寡婦退出娛圈從政？　網民：史上最靚女總統

如果說「黑寡婦」是最性感的超級女英雄，相信大家都會很認同。從小就出道拍戲的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），可說是由細靚到大，一直都深得大家喜愛。 其實Scarlett戲路廣，拍過不少電影之餘，更加入過歌壇出唱片。近日就有指，Scarlett 有意加入政壇，這豈不是史上最美的女政客？

施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演的黑寡婦，絕對是最受歡迎的超級英雄之一。

現年34歲的施嘉莉祖安遜，有樣有身材，這麼多年來飾演「黑寡婦」，絕對是最索的Marvel一姐，愈來愈性感又有魅力。其實Scarlett是位童星，細細個就話過自己很喜歡表演，更指有些小朋友喜愛玩音樂，而她自己的夢想就是做演員。年紀輕輕已經非常清楚自己的目標，從小就跟着媽媽到處試鏡。

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如果施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）加入政壇，相信會是史上最美的女政客。（影片截圖）

不排除未來會參政

雖然隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映，大家很可能會擔心未來少了機會可以見到一班復仇者成員，包括女神Scarlett，但其實她還有一部「黑寡婦」的獨立電影等着上映。而最近Scarlett在宣傳《復仇者聯盟4》時，對於主持問道，她未來會否加入政壇，或者參選總統的打算？Scarlett一起初就否認了，表示還未有打算，但她接着就保留地說：「我不知道，或者將來吧。可能在未來的某一刻我會有這打算，畢竟我覺得要產生改變，的確要在地方上的政治發揮影響力。可能將來我會感受到這樣的呼喚，但現時還沒有。」

施嘉莉祖安遜笑指，如果未來從政，主持人能加入她的陣營，主持表現得相當興奮。（影片截圖）

「女兒仲細，未是時候！」

主持人接着說自己很希望看到這一天，而Scarlett亦笑指你可以加入我的陣營。其實，Scarlett一直都很關心本土政治，這次已不是第一次傳出她會從政。過去她在2008年及2012年，也曾經為民主黨候選人奧巴馬站台演講拉票。特朗普當選時，她也曾經走上街頭示威。以前在訪問時，也曾提過自己對政治議題很關心，有考慮過退出娛圈想從政。她甚至曾在節目上模仿特朗普，諷刺他的作風和施政。早前宣傳《攻殼機動隊》時，Scarlett也曾透露自己有想過加入政壇，但女兒年紀還小，現時也要為事業搏殺，所以暫時不會是時機，但不排除未來會在這方面發展，也覺得從政應該會很有趣。