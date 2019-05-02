【復仇者聯盟4】雷神超級豪宅曝光　網民：直頭勁過百貨公司！

因為飾演「雷神」一角而在全球爆紅的男神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），名氣及身價亦一直按正比上升，更是一眾英雄中的頭幾位賺得多的演員。 賺到盤滿缽滿，當然都要懂得好好花費，才算真正享受。Chris與太太Elsa Pataky人前人後都很恩愛，二人育有女兒India Rose和孖囝Sasha與Tristan。一家五口住在佔地足足有6個足球場的臨海豪宅，連網民都話直頭勁過「復仇者總部」。

男神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）憑着「雷神」一角爆紅全球，名利雙收，賺到錢為自己的家費錢費心思，算是人之常情。（劇照）

豪宅佔地6個足球場之大

憑着「雷神」一角上位的男神基斯咸士禾夫，據知隨着角色在MCU電影中的成功，他的片酬已由起初時只有15萬美元（約117萬港元），升至1,500萬美元（約1億1700萬港元）。而一向與太太Elsa Pataky是模範夫婦的他，不只愛妻，又是超級奶爸，不時看到Chris跟太太和子女一齊共享家庭樂，於是他一擲千金，為他們的家園費了很多心思。

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基斯咸士禾夫和太太Elsa Pataky人前人後都很恩愛，絕對是圈中模範夫妻。他們接受訪問時提過，最希望生活在完全被大自然包圍的地方，是他們夢想中的童年生活，相信因此他們選擇與小孩一起搬到拜倫灣的家。（GettyImages）

原本已經有8間睡房和11間浴室

據知，Chris在2014年於澳洲拜倫灣（Byron Bay）以700萬美元（約5400萬港元），買下這佔地4.2公頃的豪宅，足足有6個足球場之大。在2015年將加州Malibu的豪宅出售後，就舉家搬到澳洲。豪宅原本帶有熱帶度假風格，鄰近海邊方便Chris去衝浪和玩水上活動，四周都有樹木包圍。原本豪宅內，已有8間睡房和11間浴室，裝潢充滿度假風，一家五口有很大空間，家中當然還有兩個私家泳池。

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基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）在拜倫灣的豪宅，原本已經有8間睡房和11間浴室，以及兩個私人泳池。（網上圖片）

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翻新豪宅 網民：似百貨公司多過屋企

但在2016年，他們兩夫婦就決定翻新這座豪宅，由2017年開始動工，豪擲超過870萬（超過6800萬港元），拆除原定的房屋，建築物，並重新建造新的無邊游泳池。從高空這個角度望下去，更能看到這幢豪宅的外觀，佔地有幾誇張。不少網民看到相片，都指「雷神」的家直頭勁過「復仇者總部」，又話這幢豪宅似百貨公司﹑學校甚至機場。動工超過兩年，直至2019年4月，有外國傳媒就指，「雷神」的新豪宅相信已接近完工，有更多新屋的細節曝光。

Chris在2014年於澳洲拜倫灣（Byron Bay）以700萬美元（約5460萬港元），買下這佔地4.2公頃的豪宅，面積有6個足球場之大。（影片截圖）

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鄰居批評：破壞當地原有的寧靜

預計豪宅翻新後，將會有私人電影院、健身房、蒸氣室、體育場、大型無邊泳池、豪華的水療房﹑遊戲室、6個睡房，還有超級廣闊的戶外活動空間。原本周圍都有不少豪宅的拜倫灣，自從有「雷神」翻新豪宅後，旁邊的鄰居都變得一點都不豪。不少網民都非常羨慕「雷神」兩公婆，讚他們識歎，更很羨慕Chris的3個仔女，從小就在充滿大自然氣息﹑如此廣闊的空間下成長。

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豪宅翻新後，鄰近的豪宅顯得渺小，甚至有鄰居不滿雷神的新豪宅。（影片截圖）

但其實有外媒就曾報導，身邊的鄰居對「雷神」這幢豪宅相當有意見，覺得他的超級豪宅與當地的建築格格不入，「破壞了當地原本古雅的吸引力」，覺得Chris破壞了原有的寧靜，甚至對他建造這個「基地」的土豪作風反感。有不開名的鄰居更向媒體透露，只想「雷神」翻新這豪宅時，不會改變太多當地的環境，「希望他不會斬掉太多的樹木」，又話之後再出海滑浪時就會知道，工程最終有沒有造成問題。

基斯拍片分享在澳洲拜倫灣家的一天：