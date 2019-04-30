【復仇者聯盟4】星爵基斯柏特無懼「犯法」　上傳片場彩蛋送粉絲

Marvel Studio 10年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映一週，不少Marvel迷都已經入場二刷甚至乎三刷，一睇再睇，不捨這個終結！近日不少超級英雄紛紛登上各大節目為戲宣傳，更是為復仇者聯盟留下最後美好的畫面。昨晚（29日）「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）在個人Instagram上傳一段《復仇者聯盟4》的影片，令粉絲們極度開心！

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映1週，你又看了多少遍？（劇照）

Marvel Studio今次為了終章《復仇者聯盟4》作出一系列的防劇透工作，例如讓口疏演員一次拍攝多個不同版本的結局、直接不給予劇本、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）全程跟綠幕拍戲，不過今次基斯柏特直接公開《復仇者聯盟4》片場「花絮」雖屬違規行為，但由於《復仇者聯盟4》已經上映一週，這一條影片對於粉絲來說更似是「片尾彩蛋」。

基斯柏特笑指有幫Mavrel計算過復仇者聯盟為它帶來多少收益。（網上圖片）

片中齊集大量超級英雄，包括「美國隊長」、「雷神」、「紅女巫」、「涅布娜」、「蟻俠」、「蜘蛛俠」、「Gamora」、「螳螂女」、「變形俠醫」、「黑豹」、「戰爭機器」和「毀滅者」等人，最尾基斯柏特更影向自己說：「這是一條非法影片。」而他更寫下「我記得這是拍攝化灰的畫面，沒有人獲得批准可以使用自己的電影進行拍攝，我說『理得佢』，沒有規則可以阻止我，人生中只有一次能拍下這群巨星的畫面，大概大家也沒有機會再齊集在同一間房子內，我們真的很幸福。」就連扮演樹人的雲迪素也留言「所以你才是星爵啊！哈哈！」

基斯柏特這條片尾影片引來不少粉絲觀看，還有超級英雄留言。（網上截圖）

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《復仇者》片場「花絮」