【銀河守護隊】又一Marvel星過檔DC　「勇度」斟拍《自殺特攻2》

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn早前遭迪士尼炒魷，獲電影公司招攬過檔DC電影世界，執導《自殺特攻：超能暴隊》續集（The Suicide Squad），後來迪士尼又「原諒」他，重新起用他拍攝《銀河守護隊3》，讓James Gunn可收「兩家茶禮」。

Michael Rooker（左）是James Gunn的愛將，二人已合作過5次。（影片截圖）

自從落實執導《自殺特攻2》後，James Gunn積極招兵買馬，當中不乏《銀河守護隊》的班底，近日有消息指，飾演「星爵」養父「勇度」的Michael Rooker，有機會參演《自殺特攻2》，飾演「鯊魚王」（King Shark）一角。Michael Rooker是James Gunn的愛將，二人曾五度合作，由於「勇度」在《銀河守護隊2》已死亡，過檔DC亦無可口非。

「鯊魚王」曾於劇集《閃電俠》中現身。（《閃電俠》劇照）

「鯊魚王」是DC漫畫的著名反派，於1994年在《Superboy vol. 3》中登場，擁有鯊魚頭及人類身體，他的牙齒和利爪可作為武器，跟魚一樣靠鰓在水底呼吸，以及以極快的速度游泳 耐寒、高耐力及再生能力，都是其優勢。鯊魚王在劇集《閃電俠》（The Flash）亦曾出現，相信在《自殺特攻2》的戲份不少。