DCEU電影再重組　傳謝拉力圖先落馬　《自殺特攻2》以新組合登場

在去年年尾上映的《水行俠》（Aquaman）叫好叫座，在全球斬獲逾11.2億美元（約88億港元），成為首部票房突破10億美元的DCEU電影，同時也超越了先前票房最高的DC電影《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）。日前外媒又傳出驚人的消息，指《Harley Quinn Vs. the Joker》及由謝拉力圖（Jared Leto）主演的小丑獨立電影將無限期擱置。 除此之外，由James Gunn編劇的《自殺特攻2》（Suicide Squad 2）將飛起影迷的最愛「小丑女」Harley Quinn，並以多個全新角色為重點，希望DCEU盡快重整旗鼓，重新審理好往後的電影宇宙觀。未知今年上映的《沙贊！神力集結》（Shazam!）及由祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《The Joker》能否延續《水行俠》的氣勢，影迷拭目以待。

《Forbes》指出，為避免與祖昆馮力士的小丑重疊，所以謝拉力圖版的小丑將在DCEU消失。（網上圖片）

當影迷以為DCEU一改以往做法，迎來多套以反派為主的電影時，DC又疑似打退堂鼓，把準備開拍的《Harley Quinn Vs. the Joker》及由謝拉力圖主演的另一小丑電影計劃剎停。根據外國傳媒《Forbes》指出，由於祖昆馮力士主演的《The Joker》出現，而有指謝拉力圖忙於拍攝Sony's Marvel Universe（索尼漫威宇宙）的作品《Morbius》，並預計在2020年7月上映，所以意味著由他主演的另一小丑電影及與瑪歌羅比（Margot Robbie）合演的《Harley Quinn Vs. the Joker》將取消。

雖然有指《Harley Quinn Vs. the Joker》編劇Glenn Ficarra及John Requa已完成撰寫劇本工作，還有傳DC影業對劇本非常滿意，但礙於謝拉力圖需要拍攝屬於Marvel的《Morbius》，遂迫DCEU犧牲這兩套作品，惟目前消息尚未得到官方任何證實。

有指由James Gunn編劇的《自殺特攻2》將飛起多個首集重點角色，當中包括影迷首集的最愛「小丑女」。（網上圖片）

Joaquin Phoenix主演的《The Joker》，將在今年美國時間十月上映。（網上圖片）

另外，《Birds of Prey》拍攝工作進行得如火如荼，有指這會意味著由《銀河守護隊》導演James Gunn編導的《自殺特攻2》將飛起多個首集的重點角色，包括「小丑女」Harley Quinn、「小丑」Arthur Fleck、「死亡射手」Floyd Lawton及由Viola Davis飾演的自殺特攻隊召集人Amanda Waller，故有傳續集將以全新角色再組隊登場。

據《Forbes》報告表示，James Gunn希望避免把《自殺特攻2》與首集《自殺特攻：超能暴隊》有直接聯繫，所以將以全新的角色為主角，兩位獲得獨立電影的反派將緣盡《自殺特攻2》。

《Birds of Prey》也展開拍攝，並預計2020年上映。（網上圖片）

有指《自殺特攻2》將由James Gunn編導，並有傳將以全新組合登場。（網上圖片）

對於DCEU的重新整合，《Forbes》對此一致讚好，取消謝拉力圖的小丑電影除了可以令影迷易於消化外，還可以觀望由祖昆馮力士主演的《The Joker》能否達到預期，從而加推續集；至於《Harley Quinn Vs. the Joker》，也如上文所指，兩位反派已獲獨立電影機會；而在全新的《自殺特攻2》，上集雖然全球票房獲不俗成績，但口碑極差，故重新出發乃意料中事。未知今次新整合，會為DCEU帶來什麼新變化，大家靜觀其變。