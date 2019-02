DCEU電影再重組　傳謝拉力圖先落馬　《自殺特攻2》以新組合登場

在去年年尾上映的《水行俠》(Aquaman)叫好叫座,在全球斬獲逾11.2億美元(約88億港元),成為首部票房突破10億美元的DCEU電影,同時也超越了先前票房最高的DC電影《蝙蝠俠—夜神起義》(The Dark Knight Rises)。日前外媒又傳出驚人的消息,指《Harley Quinn Vs. the Joker》及由謝拉力圖(Jared Leto)主演的小丑獨立電影將無限期擱置。 除此之外,由James Gunn編劇的《自殺特攻2》(Suicide Squad 2)將飛起影迷的最愛「小丑女」Harley Quinn,並以多個全新角色為重點,希望DCEU盡快重整旗鼓,重新審理好往後的電影宇宙觀。未知今年上映的《沙贊!神力集結》(Shazam!)及由祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)主演的《The Joker》能否延續《水行俠》的氣勢,影迷拭目以待。

《Forbes》指出,為避免與祖昆馮力士的小丑重疊,所以謝拉力圖版的小丑將在DCEU消失。(網上圖片)

當影迷以為DCEU一改以往做法,迎來多套以反派為主的電影時,DC又疑似打退堂鼓,把準備開拍的《Harley Quinn Vs. the Joker》及由謝拉力圖主演的另一小丑電影計劃剎停。根據外國傳媒《Forbes》指出,由於祖昆馮力士主演的《The Joker》出現,而有指謝拉力圖忙於拍攝Sony's Marvel Universe(索尼漫威宇宙)的作品《Morbius》,並預計在2020年7月上映,所以意味著由他主演的另一小丑電影及與瑪歌羅比(Margot Robbie)合演的《Harley Quinn Vs. the Joker》將取消。

雖然有指《Harley Quinn Vs. the Joker》編劇Glenn Ficarra及John Requa已完成撰寫劇本工作,還有傳DC影業對劇本非常滿意,但礙於謝拉力圖需要拍攝屬於Marvel的《Morbius》,遂迫DCEU犧牲這兩套作品,惟目前消息尚未得到官方任何證實。

有指由James Gunn編劇的《自殺特攻2》將飛起多個首集重點角色,當中包括影迷首集的最愛「小丑女」。(網上圖片)

Joaquin Phoenix主演的《The Joker》,將在今年美國時間十月上映。(網上圖片)

另外,《Birds of Prey》拍攝工作進行得如火如荼,有指這會意味著由《銀河守護隊》導演James Gunn編導的《自殺特攻2》將飛起多個首集的重點角色,包括「小丑女」Harley Quinn、「小丑」Arthur Fleck、「死亡射手」Floyd Lawton及由Viola Davis飾演的自殺特攻隊召集人Amanda Waller,故有傳續集將以全新角色再組隊登場。

據《Forbes》報告表示,James Gunn希望避免把《自殺特攻2》與首集《自殺特攻:超能暴隊》有直接聯繫,所以將以全新的角色為主角,兩位獲得獨立電影的反派將緣盡《自殺特攻2》。

《Birds of Prey》也展開拍攝,並預計2020年上映。(網上圖片)

有指《自殺特攻2》將由James Gunn編導,並有傳將以全新組合登場。(網上圖片)

對於DCEU的重新整合,《Forbes》對此一致讚好,取消謝拉力圖的小丑電影除了可以令影迷易於消化外,還可以觀望由祖昆馮力士主演的《The Joker》能否達到預期,從而加推續集;至於《Harley Quinn Vs. the Joker》,也如上文所指,兩位反派已獲獨立電影機會;而在全新的《自殺特攻2》,上集雖然全球票房獲不俗成績,但口碑極差,故重新出發乃意料中事。未知今次新整合,會為DCEU帶來什麼新變化,大家靜觀其變。