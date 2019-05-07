【復仇者聯盟4】雷神新造型大受歡迎　「軟托爾」仲有周邊商品！

隨着全球很多影迷已經入場看完《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），加上今集內容有極多細節值得大家討論。所以導演羅素兄弟（Russo Brothers）都宣布是時候解除「劇透禁令」，讓影迷自在地討論劇情。 這集電影中有相當多經典金句﹑場口都令粉絲很深刻，但要數最爆笑的，一定是「雷神托爾」（Thor）的全新造型吧！ （內含劇透！請斟酌閱讀）

多年來，大家對「雷神」的形象，都是這副舞美的body吧！（劇照）

由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的「雷神托爾」（Thor），憑着一副帥氣的模樣和健碩的身材，多年來一直迷倒了多不勝數的粉絲。但自從《復仇者聯盟4》之後，相信大家可能開始發現，大家喜愛「雷神托爾」絕對不是因為他的外表或者身材。

（內含劇透！請斟酌閱讀）

「雷神托爾」的新造型絕對是戲中一大驚喜。（網上圖片）

「雷神」非常自責 頹廢酗酒

事關「雷神托爾」在電影中因為自責，怪自己在《復仇者聯盟3》未能阻止大反派「魁隆」（Thanos）滅世。所以他變得收埋自己，暴飲暴食，只顧打機﹑飲啤酒，於是練成了一個大肚腩「雷神」，連他的媽媽都親自提醒他要吃多點沙律，非常搞笑。走樣了的「雷神」絕對是戲中一大驚喜，早前《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演James Gunn的弟弟 Sean Gunn，亦都在網上貼出「肥Thor」的照片，更表示影迷覺得自己等了很久才可以看戲，但其實他忍了接近兩年才可以和大家分享這些肥腩照片。

Sean Gunn早前在社交平台，分享「肥Thor」的照片，引起很大迴響。（網上圖片）

更多肥版「雷神」的照片：

「軟托爾」勁可愛大受歡迎

但崩壞版雷神卻完全沒有令粉絲減少對他的愛，更有影迷在社交平台上建立了「軟托爾」（Soft Thors）的帳號，有藝術家更創作了不少「走樣Thor」的作品，寫道：「你不需要腹肌去變得有價值」（You don't Need ABS to be worthy.）」。肥版「雷神」神情嬌俏，即使一臉鬍鬚，也滲了一些女人味出來，感覺很可愛。藝術家更在Twitter更成立了專屬「Soft Thors」的帳戶，他表示一開始想畫這個「軟托爾」是因為看了《復仇者聯盟4》之後，覺得想傳遞一種關於身形，一個可愛和正面的信息，但沒想到作品惹起大家這麼多的關注。

有藝術家在網上分享肥版「雷神」的作品，更建立了「軟托爾」的專屬帳戶。（網上圖片。）

一系列的「軟托爾」的畫作，的確很可愛，畫風也很細緻，甚至連肚腩上的肥胖紋都真實描繪了出來，更發展了周邊商品，有「軟托爾」的T-shirt和電話殼等等，相信會令一眾粉絲愛不釋手。雖然知道大家不擔心，皆因大家愛「雷神」並不只是因為他的身型和帥氣，但可以告訴大家的是，現實中的他依舊是那位全身充滿肌肉，大隻型爆又健美的「雷神」。

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