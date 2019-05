【復仇者聯盟4】雷神新造型大受歡迎　「軟托爾」仲有周邊商品！

隨着全球很多影迷已經入場看完《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame),加上今集內容有極多細節值得大家討論。所以導演羅素兄弟(Russo Brothers)都宣布是時候解除「劇透禁令」,讓影迷自在地討論劇情。 這集電影中有相當多經典金句﹑場口都令粉絲很深刻,但要數最爆笑的,一定是「雷神托爾」(Thor)的全新造型吧! (內含劇透!請斟酌閱讀)

多年來,大家對「雷神」的形象,都是這副舞美的body吧!(劇照)

由基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)飾演的「雷神托爾」(Thor),憑着一副帥氣的模樣和健碩的身材,多年來一直迷倒了多不勝數的粉絲。但自從《復仇者聯盟4》之後,相信大家可能開始發現,大家喜愛「雷神托爾」絕對不是因為他的外表或者身材。

「雷神托爾」的新造型絕對是戲中一大驚喜。(網上圖片)

「雷神」非常自責 頹廢酗酒

事關「雷神托爾」在電影中因為自責,怪自己在《復仇者聯盟3》未能阻止大反派「魁隆」(Thanos)滅世。所以他變得收埋自己,暴飲暴食,只顧打機﹑飲啤酒,於是練成了一個大肚腩「雷神」,連他的媽媽都親自提醒他要吃多點沙律,非常搞笑。走樣了的「雷神」絕對是戲中一大驚喜,早前《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)導演James Gunn的弟弟 Sean Gunn,亦都在網上貼出「肥Thor」的照片,更表示影迷覺得自己等了很久才可以看戲,但其實他忍了接近兩年才可以和大家分享這些肥腩照片。

Sean Gunn早前在社交平台,分享「肥Thor」的照片,引起很大迴響。(網上圖片)

更多肥版「雷神」的照片:

「軟托爾」勁可愛大受歡迎

但崩壞版雷神卻完全沒有令粉絲減少對他的愛,更有影迷在社交平台上建立了「軟托爾」(Soft Thors)的帳號,有藝術家更創作了不少「走樣Thor」的作品,寫道:「你不需要腹肌去變得有價值」(You don't Need ABS to be worthy.)」。肥版「雷神」神情嬌俏,即使一臉鬍鬚,也滲了一些女人味出來,感覺很可愛。藝術家更在Twitter更成立了專屬「Soft Thors」的帳戶,他表示一開始想畫這個「軟托爾」是因為看了《復仇者聯盟4》之後,覺得想傳遞一種關於身形,一個可愛和正面的信息,但沒想到作品惹起大家這麼多的關注。

有藝術家在網上分享肥版「雷神」的作品,更建立了「軟托爾」的專屬帳戶。(網上圖片。)

一系列的「軟托爾」的畫作,的確很可愛,畫風也很細緻,甚至連肚腩上的肥胖紋都真實描繪了出來,更發展了周邊商品,有「軟托爾」的T-shirt和電話殼等等,相信會令一眾粉絲愛不釋手。雖然知道大家不擔心,皆因大家愛「雷神」並不只是因為他的身型和帥氣,但可以告訴大家的是,現實中的他依舊是那位全身充滿肌肉,大隻型爆又健美的「雷神」。

