【復仇者聯盟4】5大Marvel隱藏美女大曬冷　Nebula真人樣其實好靚

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映後，在全球打破很多紀錄，票房亦節節上升。 Marvel一直都強於選角，多年來打造了很多經典的角色，在這個型男索女雲集的MCU，各英雄有各自的粉絲，但以下5位女角色，平常在戲中的妝容都比較誇張，原來現實中各具氣質，身材﹑樣貌亦兼備，絕對不能走漏眼！

Nebula是反派Thanos的其中一個養女，在戲中全以全藍色的造型示人，但其實現實中是位大美人。（復仇者官方劇照）

１）涅布娜Nebula

反派Thanos的養女之一的Nebula，由英國女星Karen Gillan飾演，她在戲中絕對是戰鬥型的冷酷美女，在今集《復仇者聯盟4》中亦有相當關鍵的戲份。現年31歲的Karen是一名蘇格蘭演員，任模特兒出身。身高高達180cm，身材相當高佻，長腿是她的最大賣點，一頭紅髮配以白滑無瑕的肌膚，完全是美到不能接受。

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網民：好想叫魁隆做外父！

Karen從2006年開始踏上演員之路，除了全身藍色的Nebula為人熟悉，其實她近年也有拍住The Rock（Dwayne Johnson）演出《逃出魔幻紀：叢林挑機》，當時也不忘大騷美腿。而在《Not Another Happy Ending》更有全裸鏡頭，影迷看着應該會噴鼻血吧！不只在電影中非常揪得，Karen也曾在電視劇《Selfie》中大晒歌喉，私底下的她卻是一位豪爽美女，非常玩得，在Instagram不時貼出搞笑短片，是位很可愛的女生。

嘉魔娜（Gamora）由素兒莎丹娜（Zoe Saldana）飾演，同樣是反派魁隆的養女。（劇照）

２）嘉魔娜Gamora

同樣是宇宙霸主「Thanos」的養女，嘉魔娜（Gamora）由素兒莎丹娜（Zoe Saldana）飾演，在戲中以全綠色現身。但現實中的她入行拍戲前，曾是一名芭蕾舞員，身材非常有線條又窈窕。而且她是擁有黎巴嫩、印度、愛爾蘭及牙買加混血兒，絕對是一位有性格的美女。兩個女兒都這樣優秀，難怪網友都笑指「很想叫魁隆做外父」，這豈不是要跟宇宙霸主對親家？

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與外太空的角色好有淵源

Zoe Saldana跟外太空的角色﹑或者浮誇的妝容非常有淵源，事關她曾經演出《阿凡達》的「藍星人公主」，但即使電影當年在全球爆紅，但可能因為她在觀眾眼前徹底地變裝，所以並沒有帶摯她人氣急升。但她將會繼續拍攝《阿凡達》續集，同時又有《銀河守護隊》系列，未來Zoe很可能會藍綠交替出現在大家面前。只是，相信往後大家都能在她的彩色妝容下，認得出Zoe的神髓。

「螳螂女」造型古怪，但其實演員Pom Klementieff是一位氣質美女。（劇照）

３）螳螂女Mantis

飾演「螳螂女」的龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）真人其實也是一位外貌和身才兼備的冷面美女。現年33歲，她的父親有法國及俄羅斯血統，母親是韓國人，是一位有着亞洲及歐洲人血統的混血兒，身高170cm。她2007年拍下第一部電影《Après lui》，在2017年的《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy Vol.2)首次登場。

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百變的性格美人

她飾演的「螳螂女」造型古怪，有着一雙大眼睛及觸角，傻呼呼的沒太多表情，但她的超能力是能感應及控制他人的情緒。現實中的她，是那種可塑性高的氣質美女，淡妝時突顯她的清純美，同時又可以駕馭冷酷又有個性的妝容，絕對是百變的性格美人。

提到MCU的隱藏美女，怎能忘記「妖后」珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）。（劇照）

４）妖后Mystique

將要上映的《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）中，也有一位藍色的大美女，這位就是在電影系列中飾演「妖后」的珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）。即使在變晒色的厚重妝感下，仍遮蓋不住她的美貌。

現年28歲的Jennifer貴為奧斯卡影后，在不同作品中，也令影迷看到她很有魅力和性感的一面。近年她曾經多次表示不想再演出「妖后」這角色，事關當年她加入《變種特攻：異能第一戰》班底時，仍算是上位中的新演員，但時至今日，她已是荷里活一線的女星。她曾在訪問中透露只為粉絲才會再演妖后，今後希望能挑戰更多不同的角色。

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５）暴風女神 Storm

飾演「暴風女神」的Alexandra Shipp，一頭銀白色頭髮，加埋一雙白色的眼睛，在戲中演得入形入格。Alexandra Shipp跟上一代的「暴風女神」Halle Berry一樣帶有非裔血統，雖然她的角色未有如上述幾位，因為戲中角色而將膚色全都徹底地改變，但相比起她真人的樣貌，的確仍有點差別。Alexandra Shipp現年27歲，憑着「暴風女神」一角，為人熟悉，絕對也是一位不容忽視的美女。