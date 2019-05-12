【復仇者聯盟4】傳Marvel隊長自恃影后耍大牌　惹怒Avengers元老

「復仇者聯盟」（Avengers）其實不像銀幕上和樂融融，最新加入的「Marvel隊長」（Captain Marvel）貝兒娜森（Brie Larson）太愛耍大牌，惹得元老成員十分火大？

《Marvel隊長》（Captain Marvel）劇照

貝兒娜森（Brie Larson）頂著奧斯卡影后的光環加入漫威電影宇宙（MCU），第一部片《Marvel隊長》（Captain Marvel）就全球賣破10億美元，如果因此自豪，也是人之常情，不至於太奇怪。

但《OK！》雜誌指她有過不順利的童年，堅信白手起家的神話，覺得自己已經建立了成功的事業，眼睛開始長到頭頂上，都不把其他漫威元老們放在眼裡。之前她和「雷神索爾」（Thor）基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「戰爭機器」（War Machine）當卓度（Don Cheadle）一起宣傳，她和基斯咸士禾夫爭執起來，理論上應該是製造效果而已，卻有不少人信以為真，連當卓度都要出面滅火，顯然基斯咸士禾夫的「生氣」不見得都是演出來的。

「Marvel隊長」難道真的囂張到所有「復仇者聯盟」前輩都受不了？專門駁斥八卦的網站舉證，之前她和羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、謝洛美維納（Jeremy Renner）一起到首爾宣傳，羅拔唐尼看到她在影迷見面會上一時情緒激動，還主動抱抱她、親她的額頭，「美國隊長」（Captain America）基斯伊雲斯（Chris Evans）曾與她合作過，主動在Twitter上恭喜她的片子賣座出色，被指「不和」的基斯咸士禾夫，也曾經說過貝兒偷走他們所有人的心，顯然這一次又是雜誌蓄意抹黑，硬炒話題。

貝兒娜森在電影外的美照＋《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）精彩劇照（點圖瀏覽）↓↓↓

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