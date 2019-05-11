【復仇者聯盟4】一句對白呼應《美國隊長2》　黑寡婦悼詞暗藏玄機

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）是Marvel電影宇宙（MCU）11年以來的總結，也回顧許多演員的過往，戲裏戲外都是多年好友的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）在《復仇者聯盟4：終局之戰》的友誼堅定，讓人相當動容，最近知名討論區「Reddit」有網友挖掘出兩人在《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）的昔日對話，意外發現前後有呼應。

基斯伊雲斯與施嘉莉祖安遜戲裏戲外都是多年好友。（劇照）

原來在《美國隊長2》當中的逃亡戲，當時還不算太熟的黑寡婦曾問美國隊長，為何會需要找她當戰友，美國隊長當時回應「是想找朋友」，到了《復仇者聯盟4：終局之戰》時，美國隊長相當關心黑寡婦的心情，還跑來對她說「我來看我的老朋友」，以及在片中黑寡婦犧牲自己時，美國隊長也說「她有家人，就是我們」，證明兩人的情誼已經不只是朋友，更是患難與共的家人。

這些細節讓網友相當感動，也看到美國隊長與黑寡婦從一開始的互不信任到後來的堅貞友誼，一路走來，鋪陳得相當細膩。

點圖看更多《復仇者聯盟4：終局之戰》精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

延伸閱讀：

無雷／有哭點！「復4」導演透露「鋼鐵人的最後一天」

Janet 第2胎碰到大障礙：老公總和「大姨媽」一起來！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】