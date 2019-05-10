【復仇者4】羅拔唐尼一招感動全片場　導演還原鐵甲奇俠臨別一刻

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）票房全球熱賣，目前已經打敗《鐵達尼號》（Titanic）成為全球影史亞軍，導演羅素兄弟（Russo brothers）也相當開心，近期接受外媒《Comicbook》專訪時，透露與羅拔唐尼（Robert John Downey Jr.）合作愉快，並表示他在離開片場時，沒有太大的煽情畫面，就只是逐一向片場人員握手擁抱，然後才離開片場。

祖羅素日前接受訪問大談與羅拔唐尼合作點滴。（節目截圖）

在訪談中，導演祖羅素（Joe Russo）還原當時現場：「羅拔唐尼是這個世界上最貼心，最溫暖的人之一，但是他其實不喜歡太過煽情的感覺，他與我們擁抱及握手，伴隨着所有人的掌聲，我認為這就是他想要做的，他完成了他的工作也很開心，而且他覺得不應該再持續拍攝下去了，所以這樣的告別對他來說很重要，他有11年的生命完全奉獻在這裏」。

羅拔唐尼扮演「鐵甲奇俠」長達11年。（劇照）

事實上羅拔唐尼在拍攝Marvel電影時，每次都會提出許多新意見，與導演及編劇交流，而不單單只是演戲而已，因而也讓他的表演能量可以更為精彩，羅拔唐尼果然就是獨一無二的「鐵甲奇俠」（Iron Man）。

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