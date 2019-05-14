【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠原來有4個細路？　網民笑指呢兩位係兄妹

《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）上映後，在全球都掀起熱潮。 戲中一眾「復仇者」與子女相處的情節，尤其感動人心，但最近就有指「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），其實除了與「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）生下女兒，原來還是另外3個孩子的「爸爸」？ （內含劇透，請斟酌閱讀！）

羅拔唐尼更親自抱起戲中女兒。（GettyImages）

「親生囡囡」Morgan Stark

第一個小朋友當然是在戲中相當搶戲的小童星 Alexandra Rabe，她飾演「鐵甲奇俠」和「小辣椒」的寶貝女兒Morgan Stark。連這集電影中，最深刻的金句「I Love You 3000」也是出自這位小女孩。

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Marvel 這次為了防止影迷猜到劇情或者事先劇透，特地找來比較生面口的6歲童星Alexandra Rabe飾演「鐵甲奇俠」的女兒。不少影迷都大讚這個小妹妹的笑容可愛演技自然，早前更有粉絲特地將「蜘蛛俠」和Morgan Stark畫在一起，覺得這位與「鐵甲奇俠」情同父子的哥哥，雖然與Morgan無血緣，但相信他們絕對是可以互相依靠的「兄妹」，未知日後會否看到二人齊齊演出呢？

很感人的一幕！（rachael.rabez IG相片）

情如父子蜘蛛俠

正如上述所講，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）雖然與Morgan Stark無血緣，但已經是不少粉絲心目中的兄妹，事關「鐵甲奇俠」11年來的演出，自《美國隊長3：英雄內戰》加入後，「Tony Stark」與「蜘蛛俠Peter Parker」已情同父子，上集《復仇者聯盟3：無限之戰》「蜘蛛俠」在「鐵甲奇俠」身邊化灰亦非常難過。今集當「鐵甲奇俠」拿起「Peter Parker」的相片以及二人再度相見時，都是很讓大家很揪心的情節。

最近羅拔唐尼在網上分享拍攝花絮，原來他在這場戲裡更親了「蜘蛛俠」臉頰一下，非常溫馨。（robertdowneyjr IG 相片）

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真正繼承人？Harley Keener

外國網民更分析指「鐵甲奇俠」Tony Stark，在《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）幫助過Tony排除恐懼﹑走出低潮的小男孩Harley Keener，絕對是他的第3個孩子。當時二人的相處似足兩父子，Tony 更靠這個男孩走出陰影。

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在今集《復仇者聯盟4》將近結束時，在「鐵甲奇俠」Tony Stark的葬禮上，一眾新舊角色齊集現身。當時已有很多人奇怪，站在比較後排的男生是誰，其實這就是飾演Harley Keener的演員Ty Simpkins。有影迷更估計Marvel已為Harley重返MCU埋下伏線，很多影迷都覺得Harley Keener這角色相當有玄機，估計除了「蜘蛛俠」之外，將會很大機會接手成為「鐵甲奇俠」的繼承人。

有網民指，其實「鐵甲奇俠」有4個孩子？（IG 相片）

困出真感情Nebula

而最萬萬想不到的就是，外國影迷更認為Tony的第4個孩子，就是在《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》開頭，跟他齊齊被困在外太空的「Nebula」，事關他們當時也算是相依為命，更有人留意到他們一起玩Board Game分食物。睇返「Nebula」從少跟着宇宙霸主魁隆，缺乏父愛的「Nebula」，這時跟Tony Stark一起，更像兩父女。