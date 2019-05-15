【去吧！女神兵團】導演做足13年兵　「堅持到女神Say Yes為止」

本年度泰國票房冠軍《去吧！女神兵團》本周登陸香港上映，電影講述一對相識十年的朋友，如何突破「Friend Zone」更進一步，「兵仔」都有出頭天追到女神。 原來故事來自導演查亞諾布帕拉科的親身經歷，他接受《香港01》專訪時自爆，「當兵」資歷高達13年，深信耐心可以感動女神，也許懷著這份心態，才能拍出這部窩心動人的作品。 攝影：陳志嵐

《去吧！女神兵團》的故事來自導演及朋友的真實經歷。（《去吧！女神兵團》劇照）

電影中，男主角多年來默默守護女神，平日管接管送、陪玩陪食是基本，連女主角出國捉姦都要跟埋去，觀眾想到的、想不到的事，男主角都願意為女主角去做，以為拍戲才出現的情節，卻是導演與朋友的親身經歷。

經歷過13年「當兵」生涯，導演說最終選擇放手，才能跟女神走得更遠，「知道大家的性格及生活方式不合，所以寧願做朋友好過做情侶，現在仲有聯絡。」不過他仍支持各位「兵仔」不要放棄，「想繼續追女神就要勇敢一點，之前做的事不會白廢，不會1%都沒有。」

導演話平采娜似足佢女神，咁出色難怪導演願意做足13年「兵仔」。(《去吧！女神兵團》劇照）

女主角找來女神級的平采娜（Baifern）演出，導演指她跟現實中的女神一模一樣，加上平采娜豁出去演，效果令人滿意。至於男主角Nine本身高大有型，做「兵仔」似乎有點超現實，導演就有如此解釋：「條件再出色的人，只要陷進了Friend Zone，就會變成失敗者，亦因為這種反差，令劇情更有趣。」

呢一幕真係好震撼！（《去吧！女神兵團》劇照）

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《去吧！女神兵團》其中一幕重頭戲，是男主角陪女主角到香港捉姦，期間女主角因為太傷心，坐在開蓬的觀光巴士上層，竟跳起抓住上面的巨型招牌，在半空「吊吊揈」好危險。導演透露，多得香港的製作團隊幫忙封街，才能成功拍攝，因為香港某些街道有高度限制，不允許雙層巴士行駛，以免撞爛大型招牌，而拍攝地點正是被禁區域之一。

導演說很欣賞成龍、王家衛及劉德華的作品，最喜歡的香港電影是《桃姐》。

導演畢業於泰國一流學府朱拉隆功大學，電影系出身的他，畢業後竟跑去當空中少爺（電影中男主角都是空少），3年後才轉行拍電影。他表示，當空少讓他可四處旅行，又有空餘時間拍短片，但後來考慮到難以兼顧正職與拍長片，最終決定放棄當空少。而導演的第一部作品《Suck Seed》就爆紅，證明他沒有揀錯行。