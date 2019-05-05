【去吧！女神兵團】泰國國民初戀Baifern平采娜訪港谷新片

泰國電影《去吧！女神兵團》講述一對相識十年的男、女好友，一直維持「友達以上、戀人未滿」的狀態，男方甘心情願做兵，與這位好朋友搞曖昧，雖然多年來各自有戀情，但都未能開花結果，究竟這對好友能否跳出「Friend Zone」，昇華到另一層次？

《去吧！女神兵團》拍得窩心，在泰國大收1.3億泰銖。

《去吧！女神兵團》於今年情人節在泰國上映，大收1.3億泰銖暫成為本年度票房冠軍，題材類似人氣台劇《我可能不會愛你》，但就拍出更爆笑、更窩心的氣氛。電影將於月中在香港上映，而女主角Baifern平采娜與戲中型仔男友Jason及導演將於本月11日及12日來港宣傳。

Baifern憑清純外貌獲封為國民初戀。（網上圖片）

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現年26歲的Baifern早於10年前便出道，當年因拍攝洗頭水廣告而走紅，繼而獲電視台Channel 7相中，簽約成為旗下藝人。2010年上映電影《初戀那件小事》令Baifern紅遍亞洲，戲中她飾演勇敢求愛的女學生，由醜小鴨變成天鵝，清純模樣迷倒一眾男士，獲封為國民初戀，大家想一睹女神風采，記得留意《去吧！女神兵團》的香港宣傳活動。