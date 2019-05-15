【康城影展】《延禧》宮女踩紅地氈趕極唔走　網友嘲：這下真火了

第72屆康城影展於香港時間15日凌晨開幕，一眾名人紅星盛裝打扮亮相紅地氈，場面星光熠熠。雖然作為開幕禮常客的內地演員范冰冰缺席今次盛會，但紅地氈上亦不乏出眾的內地女星代表，好似鞏俐同劉濤，以及歌唱家譚晶。

不過，今次在紅地氈上引起大家熱議的是內地女演員施予斐。她身穿裸色薄紗刺繡長裙，扮相優雅，但卻被曝賴在紅地氈不肯離開，之後有工作人員行到紅地氈中與她交涉，但不知道施予斐是聽不明工作人員說什麼還是假裝聽不明，仍然繼續擺pose拍照。

原本以為她是網紅，但眼尖的網友認出她是在去年大熱的內地清宮劇《延禧攻略》中扮演高貴妃（譚卓飾）的貼身丫鬟「芝蘭」一角。網友們見狀也非常懊惱，紛紛表示「丟人丟到國外了，這下真火了」、「為了有熱度，臉面問題對她來說可以不考慮」、「這張臉紅不了」等。

除了有工作人員上前交涉，由現場攝影師拍攝的照片來看，手勢似乎也有「驅趕」之意。（VCG）

不知道大家有沒有認出施予斐就是「芝蘭」呢？（微博@延禧攻略）

事實上，施予斐是科班出身的演員，曾用名「施艷飛」，擁有八分之一的烏克蘭血統。18歲憑藉同周杰倫（Jay）合拍過手機廣告進入娛樂圈，一入行即做女主角，同趙文卓、寧靜韓星安七炫、林文龍、康華等都有過合作，資源相當豐富。除了電視，施予斐在影壇也闖出一片天，早在2007年拍攝法語電影《奶昔》之後，便已亮相國外電影節紅地氈。2012年夥同電影《新鐵金剛之量子殺機》的女主角歐嘉柯瑞蘭寇（Olga Kurylenko）拍攝荷里活電影《人魚帝國》，連楊冪都要做她的配角，想必應該有大好的星途，可惜電影最終未能上映，不了了之。

施予斐（左）與楊冪在《人魚帝國》中的造型，連楊冪都要做她配角。（Google圖片）

在20幾歲已經勇闖荷里活，施予斐對自己也非常有信心，她曾在訪問中大談自己的星途：「機遇很重要，但更重要的是實力，我的美在好萊塢（荷里活）是眾人稱讚的，我的實力也是有目共睹的，我在好萊塢的星途絕對比鞏俐、章子怡更加順暢，因為我的起點比她們都要高。」如今與鞏俐同場，待遇同輿論都天差地別，不知道施予斐作何感想呢？

在國際享有盛譽的內地演員鞏俐深受外媒重視，更獲大會兩分鐘清場待遇，她身穿Ralph & Russo 2017秋冬高定系列長裙現身，精緻的刺繡以及飄逸的裙擺完美結合，氣場強勁，彰顯女王氣質。不知道曾揚言在荷里活星途會順利過鞏俐的施予斐與她同場有什麼感受呢？（GettyImages）

見到網絡鋪天蓋地地談論自己在紅地氈「賴死唔走」，施予斐也在個人微博作出回應，稱自己原本得知登上熱搜，心中還有些竊喜，但看了新聞之後，感到非常震驚，「相信每一位走上戛納（康城影展）紅毯的演員都是激動和緊張的，我也不例外，昨天現場各種來自媒體記者們的聲音確實很嘈雜，外國攝影朋友非常熱情一直在喊拍照，工作人員跟我對話的時候我是真的沒聽清她具體說了什麼，以至於我現在都不知道自己是不是被驅趕。」不過網友們依然不買賬，認為她完全沒有代表作，無資格去國際影展等。

經過詳細了解一番之後，施予斐繼續在微博為自己抱不平：「剛剛看到了眾多吃瓜群眾、莫名公眾號，我只想呵呵，我正常走個紅毯，怎麼就叫賴著不走了，隨便哪一張照片截圖來就說明『賴著』不走了！你們自己化個妝之後拍的美顏自拍應該比我整個紅毯過程多太多了吧，最後我不是網紅！」

施予斐不滿大家指責自己在紅地氈「賴死唔走」以及網紅，在微博作出回應。（GettyImages）

當然，出戰紅地氈的中外女星也是大家關注的焦點，好似以CHOPARD蕭邦品牌大使身份，首次登上康城影展紅地氈的內地演員劉濤可謂艷驚四座，她以ETRO高定系列白色Deep V高開衩裙出戰，胸前同腰間的金色貼花設計為禮服增添復古感，再佩戴CHOPARD珠寶，貴氣優雅，宛如希臘神話中的女神。

首次登上康城影展的劉濤也選擇白色禮裙，性感優雅又高貴。（GettyImages）

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