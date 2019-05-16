【97%王家衛電影海報展】試版海報曝光　《北京之夏》未拍就告終

最近有店舖舉辦一個小型海報展，名為《97%王家衛電影海報展》，這是集結了多張王家衛當年拍攝或籌備電影時，劇組製作的試版海報，大部分都是未見過街亦只此一張。而之所以叫「97%」源於杜可風曾經在《花樣的年華 澤東廿五》訪問中的一句話︰「我們拍下的東西，公開過的就只有3%，97%是不會看得到的。」

店舖本身賣中古物品，會不時有小型展覽舉行。（梁碧玲 攝）

就住該展覽，香港01走訪了該舖並訪問了老闆Eden，他謙稱自己不是王家衛的超級fans，舉辦這個展覽亦是因為一個機緣巧合。「店舖本身是賣中古物品的，早前有位相信是前電影工作從業員，向我們兜售一批試版海報，為數14張。起初見價錢不菲，都心大心細，本想只要其中5張，但輾轉聯絡到一位買家一口氣要了，於是想趁海報運返內地前，在香港舉辦這個展覽作為留念。」

另一《東邪西毒》海報，竟然由張國榮和梁朝偉的吸煙相做海報，相信是純創作，玩味甚高。（梁碧玲 攝）

價錢不菲，到底有幾貴？原來一眾海報中，以一張《東邪西毒》最貴，索價$4000大元。除了因為所有海報都是當年美術指導或攝影師試作，並冇大量印製，這張更加有兩大理由令它升值，一齊睇睇Eden點講。

電影《北京之夏》，原定卡士有梁朝偉、張曼玉及金城武，初版海報已有，但未開拍便煞停。（梁碧玲 攝）

舉辦過今次展覽後，Eden才驚覺原來還有這麼多人喜歡海報。「原以為大家對於海報會不感興趣，但經過今次展覽，見到很多人專程前來欣賞，最終海報又能全數賣出，所以日後都會再舉辦一次海報展，下一步暫定是宮崎駿作品。」

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《97% 王家衛電影海報展》

地點：storerooms muses

日期：即日 至 19/5

時間：2pm -9pm (免費入場)

地址：旺角西洋菜南街42-44號3樓（MTR E2出口）

