【阿拉丁】茉莉公主真人歌喉超好　原來10年前已經同迪士尼結緣

迪士尼真人版電影《阿拉丁》終於上映，事前有不少影迷擔心電影會將童年回憶崩壞，又有人驚韋史密夫扮燈神會很奇怪。但最後很多影迷入場後，都大讚新作好看。 當中飾演茉莉公主的娜奧美史葛（Naomi Scott）尤其搶鏡，原來她的來頭也不少，足足擊敗了二千幾位來自世界各地的演員，才得到這個角色。

飾演「阿拉丁」文拿馬蘇 (Mena Massoud)和「茉莉公主」的娜奧美史葛 (Naomi Scott)都是新一代年青演員。（《阿拉丁》劇照）

真人版《阿拉丁》中，除了飾演「燈神精靈」的韋史密夫（Will Smith）較為人熟悉，飾演「阿拉丁」文拿馬蘇（Mena Massoud）和「茉莉公主」的娜奧美史葛（Naomi Scott）都是新一代年青演員。當中女主角Naomi是印度和英國的混血兒，不只有充滿異國風情的美貌，仲有好身材，加上歌手出身，難怪這次在《阿拉丁》中獻唱歌曲《Speechless》技驚四座。

據導演說，所有來面試的女演員都靚樣靚聲，演技又好，最後選中在倫敦長大、擁有印度血統的女新人Naomi，是被她額外的熱誠和正能量深深吸引，深信她是演繹一個現代化公主的最佳人選。

Naomi Scott 飾演的「茉莉公主」，在戲中非常吸睛。（《阿拉丁》劇照）

更多茉莉公主在《阿拉丁》的造型：

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有樣有身材仲好唱得！

娜奧美史葛小時候已在教會合唱團唱歌，讀書時期已經不時參演音樂劇和話劇，15歲就開始作曲。後來她被英國歌手Kéllé Bryan發掘，加入演藝圈。唱得又演得，2014年發行過首張專輯。之後亦有演出電視劇及電影。Naomi的第一個主要角色，是2008年在英國迪士尼頻道電視劇《Life Bites》中飾演Megan，似乎早跟迪士尼種下緣份。另外，她在2017年參與電影的《Power Rangers》，飾演Kimberly Hart，亦算是比較令人深刻的演出。

Naomi Scott 在《阿拉丁》中獻唱《Speechless》，唱得相當不錯！（影片截圖）

5年前與英格蘭足球員結婚

現年26歲的Naomi有樣有身材，但原來年紀輕輕的她早在2014年就與拍拖4年的男友拉埋天窗，女神的另一半是英格蘭足球員Jordan Spence，二人不時在網上放閃。老婆Naomi因為宣傳電影要周圍去，她的老公更化身「跟得丈夫」跟到實，非常甜蜜。有著印度血統的Naomi，除了樣貌標緻，在打扮方面亦很有研究，經常出席不同的時裝品牌活動。

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為角色下苦功鍛煉線條

而為了這次在《阿拉丁》演出茉莉公主，Naomi也落了不少功夫Keep fit，有指因為茉莉公主不能太過瘦，要有肉又要有線條才可以撐起華麗的戲服。所以Naomi要為角色運動，又要特別鍛煉不同部位，希望令全身線條更好看。

有份參演《Power Rangers》，應該算是她比較令人深刻的演出。（《Power Rangers》劇照）

《阿拉丁》茉莉公主的原型經常露出小蠻腰，但這次真人版電影中的公主就沒有這樣的造型。（《阿拉丁》動畫圖片）

網民：茉莉公主穿太多了吧！

很多影迷入場後都大讚這位茉莉公主很美，看戲時眼光都忍不住離開她，但同時有粉絲就指出，茉莉公主愈穿愈多不夠性感，「見到她的戲服都覺得熱」，感覺有點可惜。又難怪網民會這樣想，事關《阿拉丁》茉莉公主的原型，多數只是穿一件Bra top，加條寬身長褲，上身穿得很輕便，當然還經常要曬出小蠻腰。雖然這次Naomi在戲中沒有穿要露腰的戲服，但相信她的美貌和好身材都夠吸睛吧！

現年26歲的Naomi有樣有身材，私下打扮得相當時尚。（GettyImages）

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