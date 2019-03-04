【阿拉丁】驚爆原來係中國人　神燈法力高強更早有記載！

不少陪着大家成長的經典動畫，近年陸續被翻拍成真人版電影4，繼《灰姑娘》及《美女與野獸》後，真人版《阿拉丁》（Aladdin）電影將於五月上映。早前釋出的預告，可見韋史密夫（Will Smith）飾演的「燈神」（Genie）首次以全藍色造型登場，結果嚇壞了一大批網民。 很驚訝嗎？還不算，原來阿拉丁的原型人物其實是中國人，這點相信更令大家好奇，到底是什麼一回事？

近年不少經典動畫都翻拍成真人版電影，其中一部最令人期待的就是《阿拉丁》。

1992年上映的《阿拉丁》（Aladdin）是迪士尼第31部動畫長片，改編自阿拉伯傳說《天方夜譚》（又稱為《一千零一夜》）中的故事。《天方夜譚》是一本在阿拉伯地區流傳的普通民間故事集，相傳是一位阿拉伯女子，每晚都會拿着這本書為國王講故事，內容林林總總，女子足足講了一千零一夜。

早前《阿拉丁》最新預告，見到由韋史密夫（Will Smith）飾演的「燈神」終於以藍色造型現身，可謂嚇怕了不少粉絲。（網上截圖）

阿拉丁竟然是一位中國人

而阿拉丁的故事就是《天方夜譚》裡其中一個故事，講述一位中國少年非常貧窮，整日不務正業，甚至把爸爸活活地氣死了，而他的名字就是阿拉丁。沒聽錯！阿拉丁在原型故事中是一位中國人。大家可能會覺得奇怪，從小都沒想過他是中國人，「阿拉丁」亦不像中國人的名字。但其實故事講述的背景是在遙遠的中國，古代很多姓氏也不是大家現時熟悉的漢族名字，當年人們的生活也可能跟我們想像的南轅北轍。所以《阿拉丁》極有可能是在講述當時一些邊疆﹑少數民族的地方所發生的故事。

原本故事中的阿拉丁是中國人，相信背景是指發生於遠古時代有封王的地方。

亦有分析指出，《阿拉丁》實際上應該是發生在中東的故事，主角不是阿拉伯人或波斯人，而是中國人。不過故事中含有濃厚的伊斯蘭色彩，當中的部分人物有阿拉伯名字，看故事內容，統治者像是波斯王，而不是中國皇帝。故事中沒有儒生和佛教徒，但有猶太商人，似乎那個單元是一個以中國為背景的中東故事。

【阿拉丁】韋史密夫燈神造型首曝光 網民劣評：唔該快啲返入神燈

相信大家從來都沒有想過，阿拉丁的原型人物竟然是中國人。

神燈的超能力

在《阿拉丁》的單元，書中就設定了阿拉丁就是中國人，相信故事裡的中國主要是靠作者的想像。故事相當有神秘感，更提過神燈的超能力，可以輕易往返於東西方，非常厲害！當中亦提到皇宮﹑宮殿﹑國王和公主等人物，相信背景就是發生在遠古有封王的地方。據知，大概在中國的清朝時代，《天方夜譚》亦曾在英國發行小說，當中的插畫，阿拉丁也是有留着辮子，跟清朝時代的外國人對中國人的形象吻合，可見阿拉丁的原型，的確是一位中國人。

真人版《阿拉丁》預計將於5月上映。（劇照）

魔法師有預謀接近阿拉丁

原本的故事講述一位遊手好閒的少年阿拉丁，把裁縫的父親氣死，前景茫茫母親相當憂心。後來，一位由西方來的魔法師，為了騙取阿拉丁的信任，冒充成他的叔叔，更利用他到一個設有陷阱的洞穴中，拿取一個神奇的油燈。後來，魔法師情急之下露出真面目，原來預言指出要靠阿拉丁這少年才可拿到這個神燈，魔法師是早有預謀接近阿拉丁兩母子。魔法師見事情敗露，甚至想活埋阿拉丁，幸好阿拉丁及時召喚出魔戒的戒靈，逃走後發現了神燈的秘密。結果，靠着法力高強的神燈精靈，阿拉丁就過着衣食無憂的生活，更成功娶了名為Balroubadour的公主為妻，但不是動畫《阿拉丁》中的茉莉公主。