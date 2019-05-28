【索爆高低戀．影評】借鑒《摘星奇緣》　譜女尊男卑的愛情童話

荷里活的愛情電影，題材比較公式化，有些電影因為導演手法與演員演出的誇張，導致令人失望，但有時因為演員與導演之間的合作火花，卻帶來不少的驚喜。是夜觀看這部由《熱血喪男》（Warm Bodies）導演Jonathan Levine最新執導作品，再次夥拍喜劇演員薛夫洛根（Seth Rogen），跟查理絲花朗（Charlize Theron）的首次合作這部浪漫愛情喜劇作品，描寫著這部平凡男與美女的愛情故事，卻有意想不到的觀感。《索爆高低戀》（LONG SHOT）兩位不同背景與身份的男女，展開了一段意想不到的感情，譜寫童話式的愛情。

《索》片故事講述任職記者的Fred（薛夫洛根飾），因為不滿公司新入股的股東而辭職，刻下便尋求好友Lance的協助，希望可以有更多的工作機會。這天晚上，Lance帶著Fred去到一個派對之時，卻遇到他年少的夢中情人 — 今天在人前為國務卿，準備參選下屆總統的Charlotte（查理絲花朗飾），二人久未重逢，但卻勾起很多年少時的回憶。這時，Charlotte正在尋找撰稿員，而她卻看中Fred的文筆，於是被聘請他成為她的講稿撰寫員。Fred與Charlotte二人朝夕相對，情愫漸漸產生，然而他們也明白到，二人的身份不同，這段感情最終又能夠開花結果嗎？

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導演Jonathan Levine與片中男主角薛夫洛根至今已是三次合作，前兩次分別為2011年的《風雨同路兩支公》（50／50），以及2015年的《The Night Before》，今次他們的再次合作，其實都已經預計到這是一部喜劇類型電影，今次夥拍查理絲花朗，就更具有吸引力，從海報上看到這兩位主要演員的演出，確實有點期待，也想看看他們二人在片中，會擦出什麼的火花，觀畢後亦果然沒有失望。

從海報上看到這兩位主要演員的演出，確實有點期待，也想看看他們二人在片中，會擦出什麼的火花，觀畢後亦果然沒有失望（《索爆高低戀》官方宣傳海報）

電影以平行剪接的方式作開端，描寫Fred與Charlotte這兩位活在不同世界的人，一位打扮時髦，一位打扮高貴認真，他們為何會能夠認識，甚至會互相真心相愛呢？無疑，《索》片的故事是頗為戲劇性，甚至是有點童話式的愛情故事，一位平凡的男人，跟政治界的女強人，如何擦出了愛情的火花呢？就算知道最終這段感情會開花結果，但刻下就會想到這個故事會如何發展下去，二人最終如何走在一起。

一位平凡的男人，跟政治界的女強人，如何擦出了愛情的火花呢？（《索爆高低戀》劇照）

片中Charlotte跟Fred之間因相識多時，彼此了解對方，故聘請他成為了撰寫員。而當他們討論的時候，各執己見，面對理想憧憬與現實的衝突，難以作出平衡。曾經當記者的Fred對於事情實事求事，做每一件事最終就是為了尋找真相；Charlotte則為了做好自己的工作，滿足總統的要求，但同時其實又為自己的候選而滿足市民，理想與真實產生了互相矛盾。片中不乏一點的政治意味，諷刺今天美國社會的真偽，以喜劇形式的包裝，或多或少都是反諷今日的社會現狀。

其實觀看的過程期間，腦海裡突然勾起了茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）與曉格蘭特（Hugh Grant）合演的英倫愛情喜劇電影《摘星奇緣》（Notting Hill），其實這兩部作品無論是故事背景，甚至人物的設定都不同，但是總覺得《索》片跟《摘》片是有一點相似。多想了一會後，才想起兩片中的共通點，就是男主角都是一位平凡的男人，女主角就是有頭有面的知名人士，顛覆了過往女上男下的傳統尊卑。現今不同的愛情電影中所設定的男女主角，已經不再是舊日的俊男配美女，兩者的其中之一總會是平凡無奇，或是形象被醜化，但是這樣卻突出電影的喜劇感。

曉格蘭特與茱莉亞羅拔絲的組合雖然朗才女貌，但在《摘星奇緣》中他僅僅是書店老闆，她則是荷李活大明星，二人身份差天共地▼

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跟導演第三次合作的薛夫洛根，這次看到他與導演之間的合作火花不減，他於片中貫徹過往喜劇的演繹方式，表現收放自如，笑料百出。相對比較少演喜劇的查理絲花朗，今次在電影中確是有頗大的驚喜，她在片中的演出既是認真，亦不乏喜劇感，演出生動，他們二人多場的演出，帶來不少的新鮮感。

今天的社會似乎不再是「男主外，女主內」這類的傳統思想，愛情亦然，年齡與身份地位已經不再限制之內，《索》片中的兩位主角就是發生了一段反傳統的愛情，縱使故事有點戲劇性，但當中不乏一點的趣味。影片可說是一部水準平穩的電影，劇情元素豐富，既有喜劇的素材，亦加入一點的政治題材，導演與演員各具特色，是一部具有可觀性的輕鬆愛情電影。

Fred與Charlotte二人朝夕相對，情愫漸漸產生，然而他們也明白到，二人的身份不同，這段感情最終又能夠開花結果嗎？（《索爆高低戀》劇照）

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