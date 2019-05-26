【阿拉丁】侍婢朵蘭係新角色　伊朗裔Nasim竟然同王君馨撞樣

迪士尼動畫《阿拉丁》（Aladdin）的真人版電影上映後，口碑不俗。相隔廿多年後大家重溫這部經典作品，除了勾起不少童年回憶，新版電影的劇情和人物上的變動，亦帶給大家驚喜。 不知大家有無走漏眼，新版電影中，由伊朗裔美籍演員Nasim Pedrad飾演一直陪在公主身邊的女侍婢「朵蘭」（Dalia），這次也有不少戲份，亦相當搶鏡，有網民更發現這位「朵蘭」跟TVB女藝人王君馨撞樣兼撞聲，非常搞笑！

飾演「朵蘭」伊朗裔美籍演員Nasim Pedrad，這次在《阿拉丁》的演出都幾吸睛。（《阿拉丁》劇照）

《阿拉丁》真人版電影與經典動畫版的情節發展、角色等都有不少變化。其中大家可能沒有發現，舊版動畫作品中「茉莉公主」原來是唯一一個女性角色。這點連真人電影版的「茉莉公主」娜奧美史葛（Naomi Scott）都表示覺得很驚訝，娜奧美曾在訪問中提到︰「在動畫版中，茉莉公主原來是唯一一個女性角色，這不是很瘋狂嗎？」

在原本的動畫中是沒有「朵蘭」（Dalia）這角色，茉莉公主只有老虎「Rajah」陪伴。（《阿拉丁》動畫圖片）

全新角色「朵蘭」在戲中大放笑彈

於是這次真人版電影特地加插了一個新角色－「朵蘭」（Dalia），作為經常陪在公主身邊的婢女兼閨蜜，這個角色很重要，除了是公主最好的朋友，能給她意見，她也是在一部男性主導的電影中，飾演公主以外，另一位有權說話的女性角色。而茉莉公主在城堡中最信任的，正正就是她的寵物－老虎「Rajah」以及侍女「朵蘭」。戲中二人擦出了不少火花，例如在戲中這一段，對於公主要嫁人，「朵蘭」說：「你只需要嫁給他，你不必與他談話」，令不少觀眾捧腹大笑。再加上「朵蘭」和燈神韋史密夫 (Will Smith)有一段情，可見她的戲份也不少。

除了公主，侍女「朵蘭」與祈神燈都有不少對手戲，仲幾搞笑添！（《阿拉丁》劇照）

伊朗裔演員Nasim係喜劇演員

其實飾演「朵蘭」伊朗裔美籍演員Nasim Pedrad，現年37歲，是位喜劇演員。從2009年開始，就加入美國喜劇節目《Saturday Night Live》，是節目中的常駐演員，更曾在作品中女扮男裝，非常玩得又搞笑。另外，她也有在不同電影和電視劇中客串，心水清的影迷可能會覺得她幾面善。

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試試比拼王君馨同Nasim把聲點撞法

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樣子可能真的有幾分相似，就算Grace不是在說英文，但聲線都的確有點相似。（Nasim Pedrad及王君馨/IG相片）

與王君馨撞樣兼撞聲

這次在《阿拉丁》中飾演茉莉公主的婢女，性情開朗、直率，與公主和神燈精靈也有不少對手戲。但有網民就發現Nasim與大台女演員王君馨（Grace）撞樣，覺得「朵蘭」的外表有幾分似王君馨，再聽埋把聲，更覺得她連聲都好似阿Grace，一樣高音得來帶點嬌俏。就算Grace不是講英文，她的聲線和Nasim真的有點相似，有興趣不如聽埋阿Grace講英文時的聲線，聽聽到底似不似。