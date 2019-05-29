李娜、中國機長、烈火英雄…今年9部國產勁片　過半數係香港導演

距離國慶檔期越來越近，主旋律類型片的檔期也越發明確。《八佰》、《攀登者》《我和我的祖國》將陸續登陸大銀幕，《解放了》、《緊急救援》檔期尚未確定，但均已完成拍攝，上映日期指日可待。 從題材看，這些主旋律類型片以真實事件改編居多，片名樸素，主題正能量。不知上映之時，觀眾能否順利領會主創們的創作意圖。至於票房戰鬥力，我們將每部作品基本情狀整合如下，諸君不妨自己研判。 ＊上映日期以內地安排為準

1. 《烈火英雄》

+ 6 + 5 + 4

題材：災難 日期：8月1日 導演：陳國輝 主演：黃曉明、杜江、譚卓等

賣點：博納出品，根據2010年「大連716大火」事件改編，講述消防隊伍勇闖火線，維護國家及人民財產安全的故事。今年3月份的四川涼山州森林大火事件，再一次引發了公眾對消防職業的高度敬畏與廣泛關注，《烈火·英雄》的上映，具有話題優勢。如果影片能在敘事和人物塑造上把握好分寸，還是值得期待的。

2. 《中國機長》

+ 3 + 2

題材：傳記、災難 日期：9月30日 導演：劉偉強 主演：張涵予、歐豪、杜江等

賣點：博納出品，根據2018年「514川航航班備降成都」事件改編，講述機長劉長健在一次重慶飛拉薩航班事故中，成功指揮全體機組人員脫險的故事。博納出品+張涵予主演，隱隱看到下一個主旋律爆款的苗頭。由中國民用航空局協助拍攝，劇組花費3000萬元特別製作1：1空客A319模擬機，《美國隊長》、《雷神3》、《星球大戰》系列特效團隊加盟，值得關注。

3. 《攀登者》

+ 5 + 4 + 3

題材：冒險 日期：9月30日 導演：李仁港 主演：吳京、章子怡、張譯等

賣點：致敬中國登山隊登頂珠峰59周年，講述了1960年中國登山隊成員王富洲、貢布（藏族）、屈銀華三人完成中國人首次登頂珠峰的故事。作為國慶檔備受期待的獻禮片之一，《攀登者》陣容強大，徐克監製，阿來編劇，成龍友情出演。國內首部嘗試登山冒險題材的影片，據悉拍攝條件極為艱苦，不知呈現在大銀幕上效果如何。

4. 《我和我的祖國》

（《我和我的祖國》官方宣傳海報）

題材：劇情 日期：10月1日 導演：陳凱歌、管虎、張一白、徐崢、甯浩、薛曉路、文牧野 主演：陳飛宇、劉昊然、田壯壯等

賣點：完美契合新中國成立70周年主題的獻禮片，總導演陳凱歌與兒子陳飛宇首次聚首大銀幕，講述了70年間普通百姓與新中國息息相關的故事。七大導演陣容堪稱豪華，每位導演將分別選取70年間最經典的某一歷史瞬間予以呈現。早前李穀一演唱的歌曲《我和我的祖國》家喻戶曉，「我和我的祖國，一刻也不能分割，無論我走到哪裡，都流出一首讚歌」的旋律耳熟能詳，不知影片能否如歌曲一樣，譜寫出對祖國的滿懷深情。

5. 《李娜》

+ 4 + 3 + 2

題材：體育、傳記 日期：未定 導演：陳可辛 主演：胡歌、文森特·卡索、張欣兒等

賣點：根據中國女子網球名將李娜的自傳《獨自上場》改編，講述了李娜從少年時期、運動員時期到退役之後的人生故事。已於2月份煞科，檔期未定。新人女演員擔任主演，李娜將友情客串。陳可辛的另一部體育題材影片《中國女排》早前宣佈有鞏俐加盟，並提前預定2020年春節檔，不知《李娜》何時能確定檔期。

6. 《緊急救援》

題材：動作 日期：未定 導演：林超賢 主演：彭于晏、王彥霖、辛芷蕾

賣點：國內首部海上救援題材影片，講述了一起海上火情事故中，救助隊員于晟克服往昔陰影，與隊友協同作戰，展開全方位救援的故事。影片早於2015年確定由林超賢執導，於本月剛剛殺青。林超賢＋彭于晏的組合，不知能否延續《湄公河行動》的成功。

7. 《八子》

（《八子》官方宣傳海報）

賣點：改編自中央蘇區第五次反圍剿期間贛南地區「八子參軍」的真實歷史事件，講述了一位農民母親將自己的八個兒子全部送上戰場的故事。導演高希希是江西人，對這個故事自然有特別的情感。早前的採茶歌舞劇《八子參軍》以母子情作為敘事主線，不知電影中將如何處理這條線索。

題材：戰爭、軍事、歷史、動作 日期：6月21日 導演：高希希 主演：劉端端、邵兵、嶽紅等

8. 《八佰》

+ 7 + 6 + 5

題材：戰爭、歷史 日期：7月5日 導演：管虎 主演：黃志忠、王千源、張譯、姜武等

賣點：以1937年淞滬會戰為背景，講述留守上海的國民革命軍第88師524團在四行倉庫與三十萬日軍奮戰四天四夜的故事。亞洲首部全片採用IMAX攝像機拍攝的影片，原名《八百啟示錄》，是管虎籌備已久的影片，市場期待值相當之高。

9. 《解放了》

題材：戰爭 日期：未定 導演：李少紅、常曉陽 主演：周一圍、鍾漢良、鍾楚曦等

賣點：韓三平任總策劃，講述了平津戰役末期，一位解放軍炮兵連長與一位國民黨軍需官臨時組隊，聯合抵抗敵人、解救孩子的故事。本月初剛剛殺青，目前正處在後期製作階段。李少紅如何站在女性導演視角處理戰爭題材影片，相當令人好奇。