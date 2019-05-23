《流浪地球》Netflix收視災難級仆直　中國最強科幻片到底衰喺邊

2019年初，中國影壇可說是迎來盛大的科幻年，科幻題材在春節大放異彩。打着「中國影史第一部科幻片」響亮口號的《流浪地球》（The Wandering Earth），找來吳京、吳孟達特別演出，並集結了屈楚蕭、趙今麥、張亦馳等新生代演員，在老、中、青演員的奮力演出中，首映就傳出好口碑。

《流浪地球》於豆瓣網站上獲得7.9分的好評。（截圖）

踏出同溫層，《流浪地球》上線Netflix熱度不如預期

而現階段的2019年全球票房成績，僅次於《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）和《Marvel隊長》（Captain Marvel）的本片，對比三片在全球戲院的排片量，《流浪地球》可說僅靠中國市場就衝上這個排名，相當驚人。如此亮眼的票房表現，也被Netflix相中。今年2月21日該平台宣布購入其版權，將影片翻譯成28種語言，在190個國家亮相，5月6日上線，台灣當然在播映的地區中（串流可以讓中國電影跳過抽籤制度），然而《流浪地球》在Netflix上線後並不如預期的大熱。

雖說宣傳力道不夠是原因之一，但或許故事本身的缺陷才是主因：《流浪地球》是改編自中國科幻小說作家劉慈欣的同名小說，背景設定於未來，描述太陽即將爆炸，於是啟動「流浪地球」計劃，在地表上建造一萬台等離子發動機，推動地球脫離公轉軌道並飛出太陽系，最終遠航至4.2億光年外的星系。

《流浪地球》的CGI技術比起很多內地科幻片出色。（劇照）

先說結論，《流浪地球》並不差，特別是感受到中國CGI電影特效動畫技術的進步與成功，在開場有着如同《第五元素》（The Fifth Element）異世界般「地下城」的勾勒，其生動有趣，之後隨着主角劉啟（屈楚蕭飾）和韓朵朵（趙今麥飾）逃離地下城後，在地表上的末世氛圍更是立體鮮明，在這些視效的展現上，都可窺見此作斥資3億人民幣製作的野心；但除了技術之外，《流浪地球》的故事就僅是及格邊緣，或許更可以說是相當幼稚與偷懶。

當公式化電影少了大銀幕與3D視效加持

在Netflix串流平台上吃重的當然是故事本身，沒有了大銀幕與3D視效加持的《流浪地球》，其缺失顯而易見。坦白說，《流浪地球》僅是套上荷李活災難片公式的電影，自私的政府官員、永遠不死的英雄主角、犧牲小我的偉大情操、違逆不可抗的命運等等，熟悉荷李活災難片的觀眾或許能立刻察覺《流浪地球》換湯不換藥的偷懶敘事，最大差異不過是把白種人換成了黃種人罷了。

當故事本身了無新意時，《流浪地球》也就赤裸裸的曝光在觀眾眼前，Netflix如同照妖鏡般，鏡射了無聊、乏味的故事本身。首位獲得雨果獎的中國作家劉慈欣親手扼殺了自己的改編劇本。

《流浪地球》的故事被指空洞乏味（劇照）

把故事說好，遠比把特效道具做滿更重要

Netflix買下中國的另兩部票房大熱的作品：《我不是藥神》和《後來的我們》當然就是《流浪地球》很好的反例。

《我不是藥神》通俗易懂，議題性強，節奏掌握得宜，角色則透過徐崢喜劇式地反差演出鮮明亮眼，令人印象深刻。綜觀整部片子，雖然《我不是藥神》驚喜不足且轉折皆過於簡單，最後甚至落入俗套，煽情地催動人心，但也就在這個「俗」與「寫實」，使得本作討大眾的喜愛；《後來的我們》則有着新導演急欲說理，躁進的缺點，流於文藝的對白在寫實的作品中也略顯突兀，但以處女作而言，不可否認的是劉若英仍然具備流暢說好一個完整故事的能力，且懂得用畫面說故事，能感受出是有想法的構圖與場面調度（縱使有些場面稍嫌刻意），且在愛情戲中還是表現出自身對大時代變化的敏銳度，以及社會變遷的生活狀態和兩代價值觀的差異，整體來說雖然稱不上令人驚艷，但也令許多人的淚潸然落下，這樣的作品對於新導演來說已經及格。

點圖看更多《後來的我們》精彩劇照▼

+ 4 + 3 + 2

這兩部片子雖有一定程度上可詬病的地方，但故事的內裏皆打破了「文化藩籬」，「病」與「愛」，是人生的必經過程，片子的底蘊便是普世的生活經驗，於是我們看見徐崢在利益與道德間的擺盪時會動容，看見周冬雨和井柏然的相惜與離別會鼻酸。但《流浪地球》在科幻的外衣下，血肉過於模糊，呆板的角色刻畫（這對於群像劇來說相當失敗）、單調的故事基底都是讓觀眾出戲的原因，縱使片中刻意加進父子情，但無奈編導並無力發展並更深地挖掘這條故事線，角色弧變得模糊且如同雞肋般乏味與老氣，對比起基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）《星際啟示錄》（Interstellar）中的父女情，《流浪地球》中親情的「回家路」是如此單薄且流於表面。

《星際啟示錄》中的父女情令人動容。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

有體無魂無以觸人心

優秀的經典科幻電影多如牛毛，《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）宏觀地對於人類文明的探究與提問；《2020》（Blade Runner）系列對人類與機器相似與相存的提問；《引力邊緣》（Gravity）隱晦透露出人類與地球間的關係；《天煞異降》（Arrival）在科幻中流露出人文哲思……這些作品皆在科幻中聚焦於人，與之呼應並用力鑿出所謂的「人性」，嚴格來究，《流浪地球》只可說是一場中國的大型特效成果發表會，無法撼動人心。

《2020》系列亦是經典科幻電影之一。（劇照）

+ 3 + 2

《流浪地球》在中國票房的成功，如同《戰狼2》和去年賀歲檔票房冠軍《紅海行動》一樣，操弄着民族主義的意識形態，高舉國旗打着愛國情操的情懷，使得民族主義在中國無數的影廳內散播，而《流浪地球》就像片中不斷複誦的標語：

道路千萬條，安全第一條。行車不規範，親人兩行淚。

全片粗暴地逼着觀眾認同大中國主義，傳遞出由中國領導，團結世界的價值觀，片中的角色國籍更令人玩味，影片中段與劉培強（吳京飾）合作並犧牲的是俄國人，救難行動首先離開的是日本人，首先調頭幫忙的是韓國人，感嘆失敗的則有美國人，這樣的安排只待觀眾私自解讀，但攤開來看，《流浪地球》的確是中國今年最具意識形態影響力的載體之一。

不過，透過Netflix的播映《流浪地球》離開了中國，僅有「中國領導救世」的價值觀便不足以撐起整部電影，中國式的英雄救贖顯然對於各國觀眾起不了作用，《流浪地球》僅學了荷李活的皮毛，卻忽略了重要的靈魂，猶如空殼般失重。此時此刻望向美國出產的《復仇者聯盟4：終局之戰》，眾英雄們拯救宇宙的偉大事蹟，讓各國影迷心甘情願地不斷歌頌傳唱，中國的科幻，除了技術的跟進外，或許更重要的是吸引「人」的故事。

這場名為電影的太空競賽，中國的路還相當遙遠。

點圖看更多《流浪地球》精彩劇照▼

+ 8 + 7 + 6

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