【阿拉丁】Naomi老公被降班瀕失業　獲美職青睞原來睇中呢個賣點

《阿拉丁》是不少人的童年回憶,迪士尼真人版電影上映後大獲好評,當中飾演「茉莉公主」的娜奧美史葛(Naomi Scott),更特別受到大家喜愛。 現年26歲的Naomi在現實中已是人妻,更經常在網上與足球員老公Jordan Spence放閃,不過近日就有指她的老公面臨失業,但相信堅強的「茉莉公主」就無有怕。

Naomi 樣靚身材正,但原來只有26歲的她,5年前已經結婚了,絕對是名花有主。(《阿拉丁》劇照)

相隔27年,迪士尼找來導演佳烈治 (Guy Ritchie)執導,真人版電影由兩位新演員文拿馬蘇 (Mena Massoud) 和娜奧美史葛 (Naomi Scott) 擔演「阿拉丁」及「茉莉公主」,為大家帶來不少新鮮感。事前有不少人擔心韋史密夫(Will Smith)要飾演燈神不太合襯,但最後韋史密夫的演出亦都大獲好評,很多觀眾都欣賞他的幽默演出。

Naomi出席世界各地私的宣傳活動,老公都有陪件左右,勁恩愛!(GettyImages)

更多Naomi Scott的演出:

娜奧美與足球員老公在教會相識

當然飾演「茉莉公主」的娜奧美史葛有樣有身材,都為電影加分不少。不過,原來年紀輕輕的Naomi,5年前已經嫁人了,她的老公就是英格蘭足球運動員Jordan Spence。兩公婆更經常在網上放閃。Naomi的社交平台Instagram一開首的第一張相,正正就是她結婚的相片,sweet到不得了!

兩公婆經常在網上放閃。(Jordan Spence/IG相片)

「我老公聞起來好香!」

據知,Naomi是在父母的教會與Jordan Spence邂逅,拍拖4年之後,在2014年結成夫妻。Naomi更試過趁住老公生日,公開讚Jordan「性感得來又聰明,聞起來又香,完全符合她的擇偶條件。」Naomi更試過post了一段Jordan在球場上跳舞的搞笑片段,而Jordan亦經常在網上分享跟太太的合照。Jordan更化身跟得老公,陪Naomi周圍宣傳電影、出席活動。

Jordan將會面臨失業

Jordan現年29歲,身高1.88米,是位足球員。據知,他14歲就加入韋斯咸,是其青訓的球員。之後一直在英冠、英甲打滾,在英超上陣過7次,今季為葉士域治,踢了17場聯賽。不過,自從球季結束後,他就陪着太太Naomi周圍飛去出席電影宣傳活動。最近有指Jordan Spence將會面臨失業危機,事關英冠球隊葉士域治,今季聯賽排名最尾,下季會降落英甲比賽。球隊早前宣佈新球季的球員名單時,就發現Jordan Spence是被放棄的球員。

趁着老公生日,Naomi在網上公開讚老公,完全是她心目中的完美男人。(Naomi Scott/IG 相片)

Naomi 帶挈老公獲球會睇中

雖然Jordan Spence將面臨失業,但有傳有球會覺得Naomi Scott憑《阿拉丁》紅遍全球,這對星級夫婦將會大有前途。所以Naomi或帶挈老公,獲得球會青睞。老婆在荷里活發展,Jordan亦有意去美職搵食,有指其中一間對他有興趣的球會就是芝加哥火燄。

「希望賺很多金錢,買一間大屋。」

而Naomi亦曾在訪問談及與老公的感情,她表示自己和丈夫目標清晰,是一對有理想的年青人。「我希望成為一對強大的夫妻,我想賺很多金錢,買一間大屋。(I want to be a power couple, I want to make all the money and have a big house.)」同時她亦提到,他們有時候在想,「如果自己不再拍戲,老公不再踢波,我們的世界又會崩潰嗎?」言下之意,她似是表達即使他們在事業上取得多大成功,最緊要的都是另一半在自己身邊。