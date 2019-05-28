【阿拉丁】Naomi老公被降班瀕失業　獲美職青睞原來睇中呢個賣點

《阿拉丁》是不少人的童年回憶，迪士尼真人版電影上映後大獲好評，當中飾演「茉莉公主」的娜奧美史葛（Naomi Scott），更特別受到大家喜愛。 現年26歲的Naomi在現實中已是人妻，更經常在網上與足球員老公Jordan Spence放閃，不過近日就有指她的老公面臨失業，但相信堅強的「茉莉公主」就無有怕。

Naomi 樣靚身材正，但原來只有26歲的她，5年前已經結婚了，絕對是名花有主。（《阿拉丁》劇照）

相隔27年，迪士尼找來導演佳烈治 (Guy Ritchie)執導，真人版電影由兩位新演員文拿馬蘇 (Mena Massoud) 和娜奧美史葛 (Naomi Scott) 擔演「阿拉丁」及「茉莉公主」，為大家帶來不少新鮮感。事前有不少人擔心韋史密夫（Will Smith）要飾演燈神不太合襯，但最後韋史密夫的演出亦都大獲好評，很多觀眾都欣賞他的幽默演出。

Naomi出席世界各地私的宣傳活動，老公都有陪件左右，勁恩愛！（GettyImages）

更多Naomi Scott的演出：

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娜奧美與足球員老公在教會相識

當然飾演「茉莉公主」的娜奧美史葛有樣有身材，都為電影加分不少。不過，原來年紀輕輕的Naomi，5年前已經嫁人了，她的老公就是英格蘭足球運動員Jordan Spence。兩公婆更經常在網上放閃。Naomi的社交平台Instagram一開首的第一張相，正正就是她結婚的相片，sweet到不得了！

兩公婆經常在網上放閃。（Jordan Spence/IG相片）

「我老公聞起來好香！」

據知，Naomi是在父母的教會與Jordan Spence邂逅，拍拖4年之後，在2014年結成夫妻。Naomi更試過趁住老公生日，公開讚Jordan「性感得來又聰明，聞起來又香，完全符合她的擇偶條件。」Naomi更試過post了一段Jordan在球場上跳舞的搞笑片段，而Jordan亦經常在網上分享跟太太的合照。Jordan更化身跟得老公，陪Naomi周圍宣傳電影、出席活動。

Jordan將會面臨失業

Jordan現年29歲，身高1.88米，是位足球員。據知，他14歲就加入韋斯咸，是其青訓的球員。之後一直在英冠、英甲打滾，在英超上陣過7次，今季為葉士域治，踢了17場聯賽。不過，自從球季結束後，他就陪着太太Naomi周圍飛去出席電影宣傳活動。最近有指Jordan Spence將會面臨失業危機，事關英冠球隊葉士域治，今季聯賽排名最尾，下季會降落英甲比賽。球隊早前宣佈新球季的球員名單時，就發現Jordan Spence是被放棄的球員。

趁着老公生日，Naomi在網上公開讚老公，完全是她心目中的完美男人。（Naomi Scott/IG 相片）

Naomi 帶挈老公獲球會睇中

雖然Jordan Spence將面臨失業，但有傳有球會覺得Naomi Scott憑《阿拉丁》紅遍全球，這對星級夫婦將會大有前途。所以Naomi或帶挈老公，獲得球會青睞。老婆在荷里活發展，Jordan亦有意去美職搵食，有指其中一間對他有興趣的球會就是芝加哥火燄。

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「希望賺很多金錢，買一間大屋。」

而Naomi亦曾在訪問談及與老公的感情，她表示自己和丈夫目標清晰，是一對有理想的年青人。「我希望成為一對強大的夫妻，我想賺很多金錢，買一間大屋。（I want to be a power couple, I want to make all the money and have a big house.）」同時她亦提到，他們有時候在想，「如果自己不再拍戲，老公不再踢波，我們的世界又會崩潰嗎？」言下之意，她似是表達即使他們在事業上取得多大成功，最緊要的都是另一半在自己身邊。