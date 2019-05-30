【掃毒2】劉德華執家法斬手指　真刀拍攝嚇親古天樂︰慢啲手都冇

由導演邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉、林嘉欣主演的電影 《掃毒 2 天地對決》，鐵定7月16日上畫。電影今日推出雙雄預告，集中拆解劉德華和古天樂一段兄弟瓜葛。此外，戲中華仔對毒犯極為痛恨，不單止出動1億獎金鼓勵大家追殺香港毒品頭號拆家古天樂，對待其他毒犯的手法更層出不窮，單單在預告所見已經血腥味濃，手法極盡殘忍，畫面相當踩界。

古仔暪住社團販毒，惹來家法侍候。（《掃毒2》預告片截圖）

兩個月前在影視博覽的預告中，已見劉德華在《掃毒2》內是個對毒犯恨之入骨的人，更揚言要懸紅殺死古天樂。來到這條雙雄預告，畫面更趨暴力血腥，當中可見其中一位毒犯被私了，報以毒針之刑整個背部都是毒針，相當恐怖。另外又有兩名較年輕的毒犯，被活生生掉落街，其中一個再被車輛輾過，畫面極為到肉。

劉德華在戲中對付毒販的手法，下下動用私刑，這次就以毒針賜死。（《掃毒2》預告片截圖）

係咪睇得《古惑仔》多，鍾意睇人飄落街的感覺。（《掃毒2》預告片截圖）

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至於華仔與古仔，二人在戲中本是同門兄弟，但因為古仔不理社團誡條，偷偷販毒，被阿公鄭則仕發現，並要求其好兄弟華仔代為執行家法︰斬手指。今次是兩位影帝繼《門徒》（2007）後再度合作，而第一場拍攝的就是這幕結怨戲份。

苗僑偉在戲中是警察，也是劉德華的好友，對他的行徑並不苟同。（《掃毒2》預告片截圖）

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雖然是拍戲亦點到即止，但拍攝時因為有不少近鏡，故導演要求用真刀拍，兩人在時間和角度上都要合作得夠準繩，現場氣氛都相當緊張。古仔︰「華哥動作真係好快手敏捷，真係慢啲手都唔得！」華仔提到自己年青版的造型，時 間準備方面花了不少心思。至於華仔就自己當日的年輕造型比較有興趣：「我好耐冇駁髪紥辮，還梳條辮仔和留鬚，執行家法時十足武士上身咁！」

兩兄弟本來拍住上，卻因古仔私下販毒，華仔要在阿公面前執行家法。（《掃毒2》劇照）