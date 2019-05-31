【追龍II．專訪】梁家輝重塑賊王張子強：佢只會利用人唔會相信人

由梁家輝、任達華、古天樂、林家棟主演的電影《追龍II賊王》，以90年代賊王張子強做創作藍本，而這個賊王角色就由梁家輝飾演。 張子強一改做賊偷偷摸摸的特質，行事高調甚至上電視節目做訪問。要演繹這人物，梁家輝嘗試將那份霸氣演得淋漓盡致。事實上家輝哥演藝事業上不乏霸氣角色，包括《黑社會》大D哥、《江湖告急》任因久，甚至《寒戰》的李Sir都同樣經典，不過講到難忘演繹，家輝哥都係數番《黑社會》呢一幕！

梁家輝的霸氣演技，是公認的好。（葉志明 攝）

對於這位賊王，觀眾對他的認識多是來自電影情節，家輝亦認同，當日報章報道他的惡行時，都經已是被捕後，最深印象都是在高等法院門口高舉雙手的勝利姿態。要演繹這個人，手上資料太少，只好自行創作。

見到梁家輝再演江湖人物，好自然會諗起經典的大D哥或久哥角色。（《追龍II賊王》劇照）

有「大富豪」之稱的張子強，於1997年曾綁架好幾位城中富豪。(法新社)

梁家輝︰「我最易信人」

梁家輝︰「我對他的設定是完全不信任人，只相信自己。無論知不知道對方是臥底與否，還是已在他身邊幫了很多年，他都不會對一個人有超過百分之五十的信任度，有的只是在利用人。」梁家輝形容張子強是個具領導能力的大賊，帶住一班人去犯案，造案過程是心思細密。換轉是家輝哥自己，又有沒有這份疑人之心？「我剛剛相反，我是那種第一次見面便可以好信任人，如果第一次見面便擺出一副不信任的態度，這樣會很難跟人交往。」

梁家輝︰「我是那種第一次見面便可以好信任人，如果第一次見面便擺出一副不信任的態度，這樣會很難跟人交往。」（葉志明 攝）

要找演員演一個具霸氣的角色，家輝哥的確是首選，尤其在《黑社會》中的大D哥，完全演活那份聲大大的氣焰。不過幕幕都要放大喉嚨，以高能量的狀態演出，會否太吃力。「大D哥是香港典型黑幫人物，作為一個演員在準備這角色時，除了要在思想和服裝準備，還要在生活細節和動靜上處理。如果預備功夫做得足，演出時便不會太辛苦，最辛苦是準備不夠下又要去爆。」

梁家輝在戲中跟古天樂是好兄弟，但最後發現古仔原來是臥底。（《追龍II賊王》劇照）

在《黑社會》開場不久，大D哥便與飛機（張家輝 飾）有一場惡鬥戲，要他食咗成隻匙羹。（《黑社會》劇照）

大D哥0至100的火爆

無論是大叫「唔講喇！唔講喇！8點鐘有骨氣！」，還是「新！和！聯！勝」，幕幕都是入血演出，難怪榮登影帝。要他親自揀選最難忘一幕，大D哥咁樣揀︰「大家可能記得《黑社會》入面，大D哥要人拎番支龍頭棍出來，那場戲是一口氣落，由開始平靜地跟大家講數，到後來發爛被反黑組拉落街，成場戲的情緒都一氣呵成。那份情緒是由0 到100，包括被人拉上車都要保持那份爆炸力去演。」

演得好，家輝哥強調要準備充足，當中尤以劇本最為重要。「游乃海（《黑社會》編劇）的劇本寫得好，而且很早已經在討論每一場戲，研究點解大D哥會行到這一步。」至於晶哥監製的《追龍II賊王》呢？因為合拍關係，同樣都一早有劇本，好等家輝哥研究研究。