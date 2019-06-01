【梁家輝專訪】男人天職愛太太　女兒喜跟自己傾密偈︰覺得好光榮

梁家輝是圈中出名的標準好男人，對太太從一而終，對囡囡也是無微不至，要他分享箇中經驗，他強調是一份信任，是自己對家人，與家人對自己的信任。他甚至以男人的天職來形容對女人好的理由。梁家輝︰「這不是責任咁簡單，是天職！」

梁家輝堅信一個人走歪與否，主要是看他個人取態。（葉志明 攝）

常言道，娛樂圈是大染缸，五光十色，似乎一踏進去就預備學壞一樣。「壞與不壞睇人的，你都可以做荷花，出於污泥而不染。」梁家輝說。就是這份堅信，梁家輝多年都保持清白，就算狗仔隊再盛，途人手機再勁，就是一個行差踏錯的舉動都影不到。

今年是梁家輝跟太太江嘉年結婚32年，二人一直恩愛，經常成為圈中話題。（nikkiechleung＠IG）

同行動給予家人信心

梁家輝︰「一個家庭的互信必須由你出發，去建立他們對你的信任，讓對方知道自己不會有任何差池。我給予太太的信任，給予女兒的信任，就是多年來都沒有行差踏錯，一切外間憂慮的事情，人家擔心自己老公、爸爸會做的事，都冇發生！必須讓他們認清你是什麼人。」



用行動證明自己，永遠是最好的方法。「可能我比較傳統，我覺得婚姻是一生一世，尤其你成家立室之後，有了小朋友就更應該盡一個男人的天職，不是責任這麼簡單是天職，娶太太回來不是當工人用，娶她是希望她有幸福。」

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為愛女停工3年

要履行男人的天職，可以說易，亦可以說難，要你停工3年去增取溝通時間，你說難不難？「教導方面主要由太太負責，但在她們讀幼稚園時，我便曾經有3年沒接拍電影，專門負責接送她們。」趁住這段時間，家輝跟囡囡無所不談，哪個老師好，哪個同學仔很壞，今日茶點吃什麼，一一都是話題來源。

提起家人，家輝哥就是這副歡欣的笑臉。（葉志明 攝）

「內容絕不是甚麼人生哲理，但就養成這個分享的習慣，令大家建立出一份互信。所以由細到大都不會有事要瞞住我去做，就算是吸第一支香煙，為什麼要吸？自己買還是朋友送？後來學懂飲酒，講明今晚跟朋友落酒吧，想跟誰人拍拖，會跟誰人約會……很多這些問題都會跟我說，這令我感到好光榮。」相信亦令不少做爸爸的羨慕，那份如朋友的父女關係非常難得，「總好過有咩事都隱瞞你，做了才算。」梁家輝說。

場地提供：Hotel VIC 海匯酒店