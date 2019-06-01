【哥斯拉II】15歲童星真人同碧咸二仔拍拖　網民：衣著妝頭出晒事

電影《哥斯拉II: 王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）中，除了日本國寶級怪獸哥斯拉與一班凶猛的怪獸打鬥的情節精彩，在戲中飾演女主角Emma博士女兒Madison的童星也很矚目。 憑《怪奇物語》上位的新星米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)，其實是首次參與電影演出，年紀輕輕只有15歲的她，在鏡頭前表現成熟，但現實中就因為打扮過於老積，有網民指她似30歲有多，狠批她衣著出事，有失青蔥氣息。

米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)，首次參與電影演出。(《哥斯拉II: 王者巨獸》劇照)

電影《哥斯拉II: 王者巨獸》中，由維娜法米嘉Vera Farmiga飾演的Emma博士，是「君主計劃」的一位古生態學家，她與丈夫離異，帶着女兒Madison（米莉芭比布朗Millie Bobby Brown飾演）生活。雖然這次是Millie第一次拍電影，但她已經在戲中擔正主演很多關鍵戲份。

在戲中飾演女主角Emma博士的女兒，有很重戲份。（《哥斯拉II: 王者巨獸》劇照)

憑《怪奇物語》「Eleven」一角爆紅

看到米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)的演出，大家可能會覺得熟口熟面，事關她其實是在Netflix科幻劇《怪奇物語》（Stranger Things）中，飾演有特異功能「Eleven」，當時的她只有12歲，更因為角色而在全球爆紅。Millie現年15歲，在西班牙出生，後來隨父母搬到英國、美國生活，9歲就開始演戲拍劇。她曾在訪問中透露自己出生時聽覺受損，近年更有一邊耳朵漸漸失去全部聽力而失聰。

在Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things），飾演超能力少女「Eleven」的Millie Bobby Brown火速上位。（劇照）

衣著老成似30歲

雖然Millie只有15歲，但她絕對是新生代最受矚目的女演員之一，她在鏡頭前後的表現也很成熟，私下在社交平台分享的相片中，都完全感受到她已經相當成熟。衣著打扮絕對不似一位15歲的妹妹，也經常出席不同品牌的活動。近日，她為《哥斯拉II: 王者巨獸》出席宣傳活動，卻因為過於老積的妝容和老成的裝扮，被網民指似30歲多過15歲，「足足老了一倍」，甚至批評她站在「媽媽」Vera Farmiga身邊，似兩姊妹多過兩母女。

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Millie在北京出席電影活動，打扮也不似一個15歲的女生。（Millie Bobby Brown/IG相片）

Millie同碧咸二仔拍拖

但其實睇返米莉芭比布朗的社交平台，可見她平時有些打扮都似返一個青少年時期的女孩子，淡妝下的她相對沒那麼老成，或許只是出席正式活動時過於濃妝所以才出事吧！



有外國媒體早前就報道，碧咸的16歲二仔Romeo Beckham正與Millie秘密交往中。碧咸二仔Romeo細細個就拍名牌廣告，與爸爸同樣熱愛運動，希望能成為網球職業選手，絕對是最型星二代之一。據知，Millie一直暗戀Romeo，是一名迷妹，更試過公開在IG祝Romeo生日快樂。曾在訪問中被問到與Romeo的戀情時，Millie都表現得很害羞又避談這個話題，但有指碧咸父母都很喜歡Millie，對兒子與Millie的戀情態度正面。

Millie打扮過於成熟，排落其他小朋友似媽媽帶囝囝囡囡行街。（GettyImages）

但其實早在Romeo之前，Millie曾與 16 歲的歌手 Jacob Sartorius 交往過，當時都愛得很高調，又在 IG上分享與男友仔親密的照片。但戀情在2018年分手告終，Millie曾透露他們是和平分手，仍然是朋友關係。

Millie前途無可限量，有傳她最近更自薦想演出新《星球大戰》（Star Wars）三步曲，更想擔正做女主角，相信無論結果如何，將來也會看到更多Millie的作品。