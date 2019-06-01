【哥斯拉II】台灣戲院貼手繪海報超有童心　仲有超萌版《復仇者》

《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters）今個星期上畫，有網民重提4年前一張來自台灣澎湖縣戲院的《哥斯拉》第一集海報，當時因唔夠海報，戲院職員要手繪一張頂檔，結果獲網民激讚。 其實手繪海報已經碩果僅存，但在台南就有一戲院仍堅持以手繪畫代替真人海報，仲不時舉行比賽，好讓小朋友的作品成為大型海報，以鼓勵小朋友創作，做法極有心。

電影《哥斯拉II》今個星期上畫，CG製作極具規模，斷想不到配以Low Tech海報都冇違和！（官方海報）

其實這張手繪海報是來自台灣澎湖縣中興電影城的，該戲院已結業。據板主講，出現這張海報是因為當日上畫《哥斯拉》時，未有足夠海報張貼，於是具創意的職員便即席揮毫，結果一畫就成經典。雖然畫功似小朋友作品，但網民就好欣賞員工這份才華，更留意到畫中有畫上台北101，成功將台灣元素融入。

這張手繪海報5年前已經引起一輪哄動，想不到5年後一樣咁襟睇，一樣咁有爆炸力。（萬年東海模型玩具＠facebook圖片）

手繪特別有味道

提到手繪電影海報，在台南的全美戲院，便一直有保持這份傳統，部份大型的宣傳廣告板，依舊有提供手繪版海報，而負責的是被稱為海報師的顏振發師父。在2013年，美聯社更派記者採訪這位台灣最後一個手繪海報師。顏師父的作畫室其實只是在劇院門外的行人路，對於如何畫好一副海報，顏師父分享一個關鍵︰「你要抓住這個人的特徵，把一個較小的素描放大，要清楚掌握人物的特徵。」而全美的老闆吳俊成亦覺得手繪版特別有一種氛圍是電腦畫取代不了，當時吳老闆以每月2萬元台幣（約港幣$5,000）誠邀顏師父每星期畫2至3幅。」不過礙於缺乏年輕人入行，此技術恐怕都要失傳。

顏師父的手藝獲外媒欣賞，特意前來報道。（美聯社訪問片段截圖）

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鼓勵兒童畫畫

除了重視手繪畫作，全美戲院老闆吳經理仲有一樣窩心行徑，就是在2015年，舉辦了「全美大畫展」，題目是8月份上畫的3部作品，《完美巨聲幫》、《荒失失企鵝》和《復仇者聯盟》，從全台灣的國小學童的作品中，挑選最好的印製成大型廣告板，掛上戲院外牆10天作宣傳之用。雖然此舉令戲院額外多花數萬元，但吳老闆覺得從中可以鼓勵小朋友敢於創作是值得。