【哥斯拉2】回顧哥斯拉65年進化史　東寶曾計劃1995年終結此系列

由哥斯拉忠實擁躉米高德格堤（Michael Dougherty）執導兼編劇的《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters），電影集結了大銀幕史上部份最兇猛的巨獸。從預告可見，當中包括哥斯拉、摩斯拉（Mothra）、拉頓（Rodan）及基多拉（Ghidorah）等四大泰坦巨獸，不少影迷已經非常期待。趁這機會，率先同大家重溫哥斯拉不朽傳奇！

王者基多拉被視為是哥斯拉最大對手。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

哥斯拉1954年誕生

在1954年誕生的哥斯拉，不經不覺已經65歲。據了解，早期的哥斯拉受到美國電影《金剛》（King Kong）所影響，講述受到輻射污染的海域中出現一隻身高達50公尺的恐龍型怪獸。哥斯拉後來成為不少日本電影、漫畫及動畫的怪獸原型，對日本影影響非常深遠。受「第五福龍丸事件」影響，因為當時有日本有一艘遠洋鮪魚漁船，船上船員受到美國試爆氫彈所產生的高能輻射感染。而《哥斯拉之誕生》就是影射該事故，講述核子試驗造成污染，導致該生物突變，成為了巨大怪獸哥斯拉，並向人類展開報復。不少人認為《哥斯拉之誕生》充滿反戰及反核的意味，同時以哥斯拉代表着大自然，暗喻大自然對人類的反撲。

哥斯拉在1954年誕生。（《哥斯拉之誕生》劇照）

戲中的《哥斯拉之誕生》身長50米、體重達2萬噸，被視為巨大的破壞者。當時電影受到第五福龍丸事件、二戰原爆與冷戰核競賽等歷史事件影響，使《哥斯拉之誕生》得到極大回響。而1954年的哥斯拉服裝是由混凝土混合製成的，因為二戰後的橡膠商品供不應求，導致哥斯拉的扮演者中島春雄，需要穿上一件重達100公斤的怪獸服裝演出。在《哥斯拉之誕生》中，哥斯拉能從嘴裏噴出熾熱的「原子吐息」氣體，令日本各地受到嚴重破壞。最後芹澤大助博士透過他畢生研究成果 — 氧氣破壞劑，與哥斯拉同歸於盡。在片尾，山根博士指出：「我不認為那隻哥斯拉會是最後一隻。如果我們繼續進行氫彈試爆，那隻哥斯拉的同類仍會在某處出現。」

哥斯拉65年進化史 由第一代走到第十三代

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《哥斯拉之誕生》加入了歷史元素，成功創造經典，成為全球標誌。（《哥斯拉之誕生》劇照）

翌年推第二代哥斯拉

沒想到山根博士猜中了，在1955年《ゴジラの逆襲》中，第二代哥斯拉，和另一怪獸安基拉斯在岩手島出現。這隻第二代哥斯拉同樣身長50米、體重達2萬噸。從1955年開始至1975年間，東寶在昭和年間合共推出14部哥斯拉電影。而這隻第二代的哥斯拉一開始仍然對人類充滿仇恨，不時登陸日本各地破壞。當時人類曾一度與金剛及摩斯拉對抗哥斯拉。然而隨著市場定位改變，哥斯拉開始與邪惡勢力對抗。在1964年上映的《戰龍哥斯拉之三大怪獸》開始，來自外太空，比哥斯拉還厲害、被視為是哥斯拉最大對手的三頭龍王者基多拉降臨。於是，哥斯拉只好與摩斯拉及拉頓並肩作戰，合力保護地球，而哥斯拉漸漸成為正義一份子。至於二次登場的哥斯拉，其設定上與第一代是同一款。初時仍然口吐白色的「原子吐息」，後來設定成了銀藍色的「放射火焰」。

《ゴジラの逆襲》中，第二代哥斯拉，和另一怪獸安基拉斯齊齊現身。（《ゴジラの逆襲》劇照）

然而隨著電視劇集的挑戰、及《哥斯拉》電影製作品質下降，東寶終在1975年拍攝完《哥斯拉》系列第15部作品《メカゴジラの逆襲》後，宣布暫停製作該系列的電影，同時標誌著怪獸特效電影黃金時代正式結束。

東寶慶祝哥斯拉誕生30週年，特意推出《戰龍哥斯拉之怪獸王復活》。（《戰龍哥斯拉之怪獸王復活》劇照）

沈寂9年，東寶慶祝哥斯拉誕生30週年，特意推出《戰龍哥斯拉之怪獸王復活》。而這隻重新的哥斯拉，其身高改為80米、體重。哥斯拉的回歸再次獲得成功，開啟第二次熱潮，直到1995年結束。

東寶曾計劃在《哥斯拉之世紀必殺陣》中，以哥斯拉之死作系列終結。（《哥斯拉之世紀必殺陣》劇照）

日本原定1995年結束哥斯拉

日本方面原定希望在1995年上映的《哥斯拉之世紀必殺陣》，以哥斯拉之死作為系列電影的完結。可是美國突然在1998年推出《哥斯拉》，可是有指該電影無法令日本人接受。加上另一經典怪獸系列加美拉（Gamera）取得成功，於是《哥斯拉》系列電影終在1999年二度復活，在2000年推出《哥斯拉2000》，一共六部作品，並在2004年結束。隔著《哥斯拉終極戰》結束，有指東寶計劃五至十年，甚至永久不再拍攝《哥斯拉》系列電影。

「X教授」Patrick Stewart在1996年MTV頒獎典禮上，向哥斯拉頒發終身成就獎；哥斯拉在荷里活星光大道都留有標誌。（網上擷圖）

哥斯拉在1996年MTV頒獎典禮上，獲「X教授」Patrick Stewart親自頒發終身成就獎。可見，哥斯拉在荷里活的地位非常崇高。隨後《哥斯拉》進入荷里活世界，2014年版《哥斯拉》取得成功後，刺激了東寶在2016年推出《真·哥斯拉》（Shin Godzilla）。而荷里活除了在今年推出《哥斯拉II：王者巨獸》，還在明年推出《哥斯拉對金剛》，哥斯拉宇宙不斷擴充。