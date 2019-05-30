【哥斯拉II王者巨獸】17隻要識的泰坦巨獸　兩隻同聖經故事有關係

由哥斯拉忠實粉絲米高德格堤（Michael Dougherty）執導兼編劇的《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters）是怪獸宇宙的第三部作品，而這作品同時完美地擴充了怪獸宇宙（MonsterVerse）。在預告，影迷得知政府秘密機構「君主計劃」（Monarch）在全球收藏了17種泰坦巨獸。除了有大家較為熟悉的四大巨獸，如哥斯拉、摩斯拉、拉頓及基多拉外，部份巨獸一閃即逝，甚至只從「君主計劃」的研究員口中得知。未知大家數得出哪17隻巨獸嗎？

哥斯拉大戰基多拉是今集焦點，由頭帶到尾。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

電影中4大泰坦怪獸

在《哥斯拉II：王者巨獸》中，主角哥斯拉當然有出場。這隻以吸取核輻射作為食物來源的巨獸，可以從口中噴出「原子吐息」，影迷在電影預告及海報已經率先見到其必殺技。除此之外，今集哥斯拉遇到宿敵基多拉，迫使哥斯拉屢次進化。至於進化成什麼模式，留待觀眾入場了解。

哥斯拉能從口中噴出「原子吐息」，這是牠最強殺著。（《哥斯拉II王者巨獸》劇照）

「零號怪獸」三頭龍基多拉

除了哥斯拉外，今集另一焦點當然是基多拉。這隻被君主計劃稱為「零號怪獸」（Monster Zero）的生物，一直被冰封在南極深處。該隻被譽為哥斯拉最大對手的，是《哥斯拉》系列電影中最有名的邪惡怪獸。而基多拉擁有三個頭、兩條尾、背上有巨大翅膀、金色鱗甲覆蓋全身及口中可發射類似閃電的光束，在戲中與哥斯拉連場惡鬥。

「零號怪獸」基多拉，戰鬥力在哥斯拉之上，迫使牠要不斷進化。（《哥斯拉II王者巨獸》劇照）

「怪獸女王」摩斯拉

除了兩大巨頭外，還有被稱為「怪獸女王」的摩斯拉。在傳奇影業的摩斯拉不同於東寶以往毛茸茸的設計概念，其翅膀花紋也重新設計，其中翅膀上的眼睛花紋採用了哥斯拉的眼神作為設計，目的是凸顯她與哥斯拉的關係。

摩斯拉的設定通常都是人類的守護神，每當有怪獸出現，她便會為人類作戰。摩斯拉一共在11部《哥斯拉》電影中登場，因為她會為人類作戰，所以曾跟哥斯拉對抗，也是首隻打敗過哥斯拉的怪獸。在傳奇版的摩斯拉，她胸部外殼能以生物光波的形式發出β波，並將其投射到翅膀的圖案上，再轉變為具有攻擊性的兼致盲光波。

「怪獸女王」摩斯拉，她跟哥斯拉有特別的關係。（《哥斯拉II王者巨獸》劇照）

「火之生靈」​拉頓

最後是參考史前生物「無齒翼龍」（Pteranodon）的拉頓。這隻在波多黎各莫納島發現的巨獸，又被稱為「火之生靈」。由於是活在火山中，除了能高速飛行外，飛行時可以產生強勁的衝力及暴風，而口中更能噴出岩漿。由於識得飛，哥斯拉在決鬥時需要靠摩斯拉協助。

「火之生靈」拉頓，是一隻在波多黎各莫納島發現的泰坦巨獸。（《哥斯拉II王者巨獸》劇照）

雖然預告曾提及多達17隻泰坦巨獸在地球，然而今集重點當然是哥斯拉及基多拉的對決；而摩斯拉及拉頓都是輔助性質。至於其他13隻泰坦巨獸，部份是透過基多拉「召喚」而出現；但大部份泰坦巨獸是從「君主計劃」研究員口中輕輕提及，當中包括下集焦點金剛。

其他在戲中曾出現的部份泰坦巨獸

+ 9 + 8 + 7

其實戲中提及的其他泰坦巨獸，有不少名稱都是來自神話故事，如Abbadon，據了解是《聖經》中第五位天使吹響號角時會出現的「破壞者」；Baphomet則是基督教惡魔之一，是一隻羊頭惡魔等。