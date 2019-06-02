【哥斯拉II】兩大片尾彩蛋分析　暗示強敵再臨與金剛聯手？

如果你是哥斯拉粉絲，入場看《哥斯拉II王者巨獸》一定會懷住大滿足心情地散場，事關全片打鬥連場，而且大家熟悉的巨獸摩斯拉、拉頓及基多拉，都一一出現。 有血戰當然有死傷，不過今集個片尾彩蛋已告知有一頭已被哥斯拉廝殺掉的巨獸，有機會重生，大有可能跟金剛聯手，睇嚟哥斯拉會在第三集陷入苦戰。

預告見到有基多拉出現，就知今集會血戰連場，結果不負眾望。（《哥斯拉II王者巨獸》劇照）

（注意︰以下內容含劇透）

在《哥斯拉II王者巨獸》正片播完後，畫面出字幕之餘，亦播放好些仿新聞片段，當中還包括一些文字畫面，其實這算是第一個片尾彩蛋，因為既有交待哥斯拉跟巨獸大戰連場後，環境生態正在復甦，更有新物種出現，證明哥斯拉對地球的「貢獻」，人類亦學習與泰坦巨獸共處。其次亦暗中交待了君主計畫的進展，明確隊伍已向骷髏島出發，大家都知骷髏島是金剛居住的地方，正正回應下集「哥斯拉大戰金剛」的劇情。

早前電影公司已發出首張海報，預告下集係哥斯拉大戰金剛。（官方海報）

第一個片尾彩尾未算有驚喜，但當你苦等完近8分鐘的鳴謝字幕後，就有另一精彩彩蛋出現。第二隻彩蛋講到因為多隻泰坦巨獸的出現，生態起了變化，然後講到漁民的漁穫不太好，此時在戲中的大反派喬納艾倫出現，他一直想得到泰坦巨獸的DNA或遺骸，來賣給國際企業。而他的出現正正因為有漁民意外捕獲一個來自王者基多拉的龍頭，此時喬納艾倫面露歡顏，馬上課金向漁民買下這個龍頭。