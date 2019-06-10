【以恩寵之名】改編自法國神父性侵兒童案　受害兒童多達70人

由《8美千嬌》（8 Femmes）法國導演François Ozon執導的《以恩寵之名》（By the Grace of God），改編自法國里昂地區神職人員性侵男童案，勇奪今年柏林影展評審團大獎銀熊獎。 電影為François Ozon帶來首個柏林影展獎項，其實一切來得非常不容易，他曾表示：「這樣的電影主題很難找到投資者，除了因為涉及教會外，戀童癖的題材很容易讓人卻步。」

《以恩寵之名》改編自法國里昂地區神職人員性侵兒童案，據報導受害男童高達70人以上。（《以恩寵之名》劇照）

《以恩寵之名》改編自法國里昂地區神職人員性侵兒童案，有指受害男童高達70人以上。故事講述Alexandre Guérin事業有成，並有一個美滿家庭，更是5個小孩的爸爸。可是，他某天再見到他當年曾經性侵他的神父再次回到這個教區。這一刻，Alexandre Guérin開始害怕有其他小孩遭受性侵。於是，他選擇挺身而出，向大眾揭露神父的罪行。

而導演為呈現故事最真實一面，與劇組探訪了多位受害者及其家屬和律師，並把他們的證供編寫成劇本：「首次在網上看到關於Alexandre Guérin的故事，讓我非常震撼。他是一個非常虔誠的教徒，卻訴說他如何在沉默中掙扎，直到40歲才把故事說出來。」故電影將受害者為何當時選擇沉默的原因都娓娓道來。

導演François Ozon及飾演里昂總教區總主教Cardinal Barbarin的François Marthouret。（《以恩寵之名》官方圖片）

家人的取態使公義沒有得到伸張

由法國演員Melvil Poupaud飾演的Alexandre Guérin是一名虔誠的教徒。可是，他在9歲時卻遭到神父Bernard Preynat侵犯，一直強忍至17歲，才向父母道出這段不堪回首的住事，但得到的回覆竟然是「現在說這有何用？不要找麻煩！」。

另外一名受害人François Debord因性侵事件，從小便得到父母較多關注，但就惹來哥哥的忌妒及不解，哥哥有一次說出令他非常難堪的說話：「我們早就受夠了你和神父這些事情。」導演François Ozon表示，希望借家人的反應，帶觀眾了解受害人不容易說出自己的遭遇後，卻得不到家人的理解。唯一值得慶幸的是，他們的妻子及兒女都非常支持他們追求公義，才促使兩人挑戰教會。

Alexandre Guérin（左）及 François Debord（中）獲家人支持，由沉默到現身指控曾經性侵兒童的神父。（《以恩寵之名》劇照）

有受害人生殖器遭神父性侵至變形

可是，與Alexandre Guérin及François Debord相比，《以恩寵之名》中最後一名受害者Emmanuel Thomassin卻更加不幸。由於他出生於中下階層，又在單親家庭成長。有指他的遭遇比其他人嚴重得多，甚至導致生殖器變形。最終，使他成年後的感情路一直不順，先和妻子離婚，後又與身染毒癮的女友關係惡劣。而他的母親雖然當初知道了其兒子的遭遇，但卻沒有即時反抗，已感到非常後悔。

由Swann Arlaud（左）飾演的Emmanuel Thomassin遭遇非常不幸，有指其生殖器被性侵至變形；而他的母親對於沒有即時反抗，感到非常後悔。（《以恩寵之名》劇照）

《以恩寵之名》被標籤成「與神作對」

雖然有受害人站出來指證，可是導演在籌備拍攝時都面臨重重阻力，並迫進行為期一年的秘密拍攝，更甚的是，導演François Ozon坦言他們在找場景拍攝時，甚至有很多人都不歡迎他們到來拍攝：「這些困難和阻礙使我下定決心要完成這部電影。」導演François Ozon補充指，雖然自己非天主教教徙，亦非要反對教會。希望借此對抗的是教會對戀童癖的迂腐及保守的態度、及教廷對受害者造成的二次傷害，和Bernard Preynat他的卑劣的行為。

所以在電影中，導演大膽挑戰，直接採用涉案神職人員如神父Bernard Preynat及里昂總教區總主教Cardinal Barbarin的真實名字。最終遭到教會抵制，甚至提告，電影一度無法順利上映。最後，在法國上映日的前一天打贏官司，電影才得以順利上映。至於因包庇神父性侵兒童的Cardinal Barbarin被法國司法部判以6個月緩刑，而他欲辭去里昂總教區總主教一職時，卻竟遭教宗方濟各拒絕，再次引起外界一片嘩然，而受害者齊齊譴責此事。