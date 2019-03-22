【素媛】性侵8歲女童真兇2020年刑滿出獄　60萬國民請願重審不果

韓國電影《素媛》改編自真人真事慘案，案件發生於2008年，當年小女孩「素媛」只有8歲，慘被兇手趙鬥淳強暴，時任韓國總統李明博出面向國民道歉，並承諾盡快修改跟強姦（尤其是強姦幼童）的法律法案。

《素媛》改編自真人真事慘案，小女孩被強暴後，終身受創。（劇照）

2008年12月11日，趙鬥淳在教會洗手間內強暴一名只有8歲的女童，令她肛門及性器官喪失80%功能，造成永久性傷害，更需要安裝人造肛門及終生使用尿袋生活。

小女孩「素媛」需安裝人造肛門和終生使用尿袋。（電影片段截圖）

趙鬥淳強調自己「飲醉酒」和「記不起當時的事」，本應判處15年的刑期，獲減刑3年，將在2020年12月刑滿釋放。近日因為「張紫妍事件」，60萬韓國國民在韓國政府青瓦台請願版面聯署，要求為她翻案，事件終於逼使韓國總統文在寅下令有關部門徹查該事。

趙鬥淳曾說：「若有確切我強姦人的證據，在施以刑獄的懲罰以外，那就割了我的性器官吧。」（網上圖片）

【素媛】性侵8歲童案件拍成電影 真兇喊冤：有證據就切我性器官

而「趙鬥淳事件」同樣有超過60萬韓國民眾請願反對他出獄，可惜韓國政府發言人曾回應稱，在現行訴訟法律體系下，本案不會重審。由於張紫妍在2009年3月自殺，她的同門師妹尹智伍於最後時限前積極四出尋求幫助，趕在10年期限內的訴訟期成功為張紫妍翻案。不過趙鬥淳的事年發生在2008年12月，至今已經超過了10年大限，相信這也是不會重審此案的主因，如無意外他將在2020年12月刑滿釋放。

韓國總統文在寅下令徹查「張紫妍事件」。（網上圖片）

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