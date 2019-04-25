【素媛】MBC公布性侵8歲童真兇容貌：國民知情權比罪犯名譽更重要

2013年上映的韓國電影《素媛》（港片名：許願）以2008年「趙斗淳事件」作藍本，當時8歲女童娜英（化名）被趙斗淳強暴，趙斗淳被判12年有期徒刑。趙斗淳預計於明年刑滿出獄，韓國民眾均感到非常憂心，超過61萬網民到青瓦台網站請願，要求禁止趙斗淳出獄，而MBC節目《真實故事探索隊》昨晚（24/4）公開趙斗淳的容貌，希望社會能提高警惕。

韓國電影《素媛》以2008年發生的「趙斗淳事件」為藍本。（網上圖片）

2008年，趙斗淳誘拐娜英至教會廁所強暴，事後還放任受害人不管。娜英清醒後報警，才得以保住性命。今次事件令她肛門及性器官喪失80%功能，造成永久性傷害，需要安裝人造肛門及終生使用尿袋生活，還患上嚴重的人群恐懼症，被判定爲殘疾。不過當時法院以趙斗淳「心神微弱」（酒後難以自控）為由，判趙斗淳入獄12年，民眾批評有關判決太輕。

當時受害人被趙斗淳強暴，導致她肛門及性器官喪失80%功能，造成永久性傷害，需要安裝人造肛門及終生使用尿袋生活。（圖片為《素媛》影片截圖）

MBC節目《PD手冊》曾公開趙斗淳反社會型人格障礙測試結果，發現他的分數高達29分，遠超過標準分數25分，甚至比連環殺手和姦殺女學生的罪犯還要高，加上趙斗淳曾向法官撰寫信件，明言自己是冤枉，又稱「如果有確切的我強姦的證據，且可以對被告人施以刑獄以外的懲罰的話，那就割了我的生殖器吧。」可見趙斗淳不只毫無悔意，而且出獄後再犯機會率甚高。

趙斗淳將於明年12月13日刑滿出獄，基於趙斗淳甚有可能再犯，外界強烈要求禁止他出獄。（網上截圖）

演員姜成海（音譯）在《素媛》扮演趙斗淳。（網上截圖）

韓國國會在今年3月通過了「趙斗淳法」，規定曾對未成年人性侵，出獄後佩戴電子腳鐐的罪犯禁止接近特定人羣，同時對再犯危險性較大的人實行一對一的保護觀察，以及限制他們的居住區域。另外，雖然韓國於2010年設立「特定暴力犯罪處罰有關的法條」，若犯人造成重大傷害，在充分理據下，為了保障公眾知情權，可以公開犯人長相，惟「趙斗淳事件」在2008年發生，而條例不追溯過往案例，所以「趙斗淳事件」不在此限。

雖然民眾可以在「性犯罪者告知e」查詢性罪犯容貌，惟不能對外公開罪犯信息，亦不能與受害者分享資料。（網上圖片）

若想確認青少年和兒童性罪犯樣貌，市民可以在犯人出獄5年內，透過韓國女性家庭部營運的網站「性犯罪者告知e」查詢，但查詢者不能公開信息，亦不能截圖。若透過出版或網絡公開性罪犯的照片，以及實際居住地等個人信息，將會以名譽損害受到處罰，即使向受害者家屬分享資料亦不能倖免。如果違反該規定，將被處以5年以下有期徒刑，或少於5,000萬韓元（約33萬港元）罰款。

《真實探索隊》公開趙斗淳的樣貌，希望國民提高警惕。（網上截圖）

《真實故事探索隊》之所以公開趙斗淳的樣貌，不止希望社會加強警惕，節目嘉賓亦認為，必須公開以青少年和兒童為對象的性犯罪者身份和外貌，《真實故事探索隊》節目組還就公開照片一事稱：「請在節目中找出國民多數的安全，以及罪犯的名譽及肖像權之中，哪一個更重要。」

《真實探索隊》希望民眾思考，到底國民安全，還是罪犯名譽更重要。（網上截圖）

電影《素媛》刻畫「趙斗淳事件」案發和開審過程